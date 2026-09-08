Dva střety chodců s tramvajemi v Praze. Srazily čtyřleté dítě i teenagerku

„V současné chvíli řešíme dvě dopravní nehody, obě dvě jsou závažné. Jedná se o dopravní nehody tramvají a chodců,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčová.
„V jednom případě se jedná o Karlovo náměstí, došlo ke střetu tramvaje a čtyřletého dítěte. Podle původního zjištění dítě vběhlo pod tramvaj. Další dopravní nehoda je v ulici Švehlova poblíž obchodního centra Vivo! Hostivař, kde došlo ke střetu tramvaje a sedmnáctileté dívky,“ upřesnila.
V obou případech sražení lidé střet přežili. „Obě dívky jsou při vědomí, záchranná služba je odvezla do pražských nemocnic. Mladší se středním poraněním hlavy, starší utrpěla úraz nohy a byla transportována do nemocnice po podání tekutin a léků na bolest,“ sdělila vedoucí zdravotnického operačního střediska pražské záchranky Jana Poštová.
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V dotčených lokalitách, kde se nehody staly chvíli po sobě po 17. hodině, byly spoje MHD zastaveny, případně jezdily odklonem.
Policie oběd nehody a jejich příčiny nadále vyšetřuje.