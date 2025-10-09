Karlínská kasárna dostala potřebné povolení. Mohou využívat i přilehlé budovy

Autor: iDNES.cz, ČTK
  18:42aktualizováno  18:42
Provozovatelé společenského a kulturního centra Kasárna Karlín získali od Stavebního úřadu Prahy 8 dodatečné stavební povolení na menší přilehlé budovy na nádvoří. Spolek Pražské centrum je dříve opravil, jenže bez povolení. Od letošního jara proto kulturní prostor fungoval bez nich. Rozhodnutí je zatím nepravomocné, je možné se proti němu odvolat k pražskému magistrátu.
Centrum se otevřelo v roce 2017. Spolek opravil menší budovy na nádvoří pro účely koncertního sálu, kavárny či baru. Neměl však potřebná povolení, takže stavební úřad rozhodl o uzavření centra, k němuž došlo loni v červnu.

Problémem byl především nesoulad s územním plánem, který však hlavní město od té doby změnilo. Objekt kasáren převzal začátkem loňského roku od státu pražský magistrát.

Prostory karlínských kasáren nejsou zkolaudované, oblíbený bar i kino musí zavřít

Centrum bez využití budov začalo opět fungovat letos koncem května, zároveň provozovatelé usilovali o legalizaci staveb. Úřad nyní rozhodl v jejich prospěch. Proti povolení dorazila řada námitek některých obyvatel okolních domů, kteří si dlouhodobě stěžují na hluk z koncertů a barů na nádvoří. Úřad je zamítl, venkovní koncerty podle něj nebyly předmětem řízení, protože žádost byla podána pouze na provoz letního kina.

„Pokud jde o provoz kavárny, účastníci řízení neuvedli žádné konkrétní skutečnosti, které by svědčily o zvýšené hlukové zátěži,“ stojí v dokumentu. Úřad nevyhověl ani žádosti, aby omezil provozní dobu centra pouze do 21:00.

Oáza ve městě. Karlínské kasárny znovu otevřou své nádvoří, umožnila to sbírka

Hlavní město plánuje do budoucna celkovou rekonstrukci rozsáhlého objektu kasáren a jeho využití pro různé účely. Mohly by tam vzniknout byty, kulturní centrum, technologický park nebo školské zařízení. Rozhodnutí o dodatečném stavebním povolení je zatím nepravomocné, je možné se proti němu odvolat k pražskému magistrátu.

Historický objekt pochází z 19. století, pro vojenské účely byl využíván v době Československa i České republiky. Budova je od roku 1958 památkově chráněná. Stát se v minulosti snažil areál opakovaně prodat, ale bez úspěchu.

