Katedrálu v Kutné Hoře oživí výstava fotografií, maleb a textilních pláten

Historické podkroví katedrály Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Kutné Hoře-Sedlci oživí výstava fotografií a maleb Elišky Šárkové a textilních pláten Zlaty Lamrové. Expozice nazvaná Esence propojí současné umění s historickou sakrální architekturou. Vernisáž je plánována na 5. června, informovala ČTK ředitelka organizační složky sedlecké farnosti Radka Krejčí.
Katedrála podle ní pokračuje v oživování svých historických prostor. Návštěvníci se do podkroví dostanou po novém schodišti a přes nově otevřenou oratoř. "V Sedlci dlouhodobě propojujeme péči o památky, kvalitní kulturu a moderní technologie. Nechceme být jen místem, kam se chodí obdivovat historie. Chceme, aby naše památky žily a přirozeně komunikovaly se současností," uvedla Krejčí.
Výstava Esence pracuje s tématy vzpomínek, emocí a subjektivního vnímání reality. Autorky využívají rozdílná média k zachycení konkrétních okamžiků a vytvářejí prostor, v němž si návštěvníci mohou prostřednictvím vlastní interpretace hledat osobní význam celé instalace. Historické podkroví katedrály se tak podle Krejčí stává místem dialogu mezi současným uměním, světlem a individuální zkušeností diváka.
Součástí proměny podkroví je instalace nového systému LED osvětlení, které umožní citlivější práci se světlem a zároveň odpovídá dnešním nárokům na udržitelnost i ochranu vystavených děl. Právě světlo a atmosféra prostoru budou podle Krejčí důležitou součástí celé výstavy.
Eliška Šárková je fotografka a vizuální umělkyně působící v Praze, absolventka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (FAMU), jejíž tvorba propojuje fotografii se současnými uměleckými přístupy. Zlata Lamrová vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (UMPRUM). Ve své práci kombinuje textilní techniky, výšivku, kresbu i práci s nalezenými materiály.
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele je první stavbou katedrálního typu nejen v Česku, ale i ve velké části střední Evropy. Začali ji stavět koncem 13. století cisterciáci, kteří v Sedlci založili zřejmě mezi roky 1142 až 1143 svůj první klášter v Čechách.