Kauza odstřelu jelena v lánské oboře je odročená, obhájci podali stížnost

Kauza odstřelu jelena v lánské oboře, kterou měl dnes projednávat rakovnický soud, je odročená, protože obhájci podali stížnost kvůli údajné podjatosti soudce. Bývalý šéf Lesní správy Lány Pavel Rus a jeho tehdejší podřízený Ondřej Kratochvíl jsou obžalovaní z porušení povinnosti při správě cizího majetku. O stížnosti rozhodne Krajský soud v Praze. Zároveň se rakovnický soud zabývá i podezřením na podplacení v této kauze, uvedl dnes soudce Pavel Mydla. Rus i Kratochvíl vinu odmítají.
"Je tu nová právní kvalifikace," řekl Mydla. Kvůli změně právní kvalifikace bude obžalovaný Rus zřejmě opět vypovídat.
Jelena, jehož hodnota přesahovala 100.000 korun, odlovil Kamil Vyslyšel, který byl členem výběrové komise na pozici ředitele Lesní správy Lány před Rusovým jmenováním. Vyslyšel už letos na jaře u soudu řekl, že mezi zvolením ředitele a odlovem nevidí souvislost. Odlov asi desetiletého jelena byl vykázán jako regulační odstřel dvouleté zvěře, tedy lov, za který lovec neplatí. Žalobce v kauze navrhl peněžité tresty, v případě Kratochvíla 30.000 korun, v případě Rusa 200.000 korun a zákaz činnosti.
Hlavní líčení soudu bude pokračovat poté, co krajský soud rozhodne o údajné podjatosti. Mydla obžalovanému telefonoval ohledně konání hlavního líčení, protože se soudu nevrátila doručenka ani se nedařil telefonní kontakt. V předchozích termínech se líčení opakovaně rušilo krátce před jeho zahájením.
Rus podle svého obhájce telefonát se soudcem vnímal jako nátlak, podle něj chtěl soudce jednání urychlit mimo jiné i tím, že už obžalovaný neměl předkládat žádné důkazy.
Na post ředitele Lesní správy Lány, která je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky, nastoupil Rus v lednu 2023. Zhruba o rok později do této funkce nastoupil současný ředitel Michal Pernica. Rus organizaci vedl po rezignaci Miloše Baláka ke konci roku 2022.
Baláka soudy ve třech kauzách pravomocně odsoudily. Za ovlivňování zakázky v případě zpevnění břehů kolem vodní nádrže Klíčava v Lánské oboře a za nevýhodný prodej a těžbu kamene v Lánské oboře dostal Balák tříletý trest vězení, peněžitý trest 1,8 milionu korun a čtyřletý zákaz činnosti. Později mu tehdejší prezident Miloš Zeman udělil milost. V druhém případě dostal peněžitý trest 870.000 korun. Za špatnou správu majetku mu rakovnický soud uložil peněžitý trest přes 993.000 Kč a čtyřletý zákaz činnosti. Ve dvou ze tří kauz Balák vinu odmítal. Loni v únoru zemřel.