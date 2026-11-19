Rakovnický soud dnes projednával kauzu odstřelu jelena v lánské oboře. Podle obžaloby bývalý šéf Lesní správy Lány Pavel Rus a jeho tehdejší podřízený Ondřej Kratochvíl porušili povinnosti při správě cizího majetku a Rus se mohl dopustit i trestného činu podplacení. Hrozí jim peněžité tresty, v případě Rusa i zákaz činnosti. Oba obžalovaní odmítají, že by se dopustili trestného činu. Rozsudek dnes nepadl, jednání soudu je odročené na leden. Zbývá ještě výpověď soudního znalce, která byla původně naplánovaná na dnešek.
Hlavní líčení dnes spočívalo v provedení důkazů a ve více než tříhodinové výpovědi svědka Štěpána Stanického, který se podrobně vyjadřoval k poměrům v Lesní správě Lány ohledně povolení lovu, evidence a podobně.
Odlov asi desetiletého jelena v lednu 2023 vykázala Lesní správa Lány jako regulační odstřel dvouleté zvěře, za který lovec neplatí. Skutečná hodnota jelena přesahovala 100.000 korun. Jelena odlovil Kamil Vyslyšel, který byl členem výběrové komise na pozici ředitele Lesní správy Lány před Rusovým jmenováním. Vyslyšel už letos na jaře u soudu vypověděl, že mezi zvolením ředitele a odlovem nevidí souvislost.
Stanický, který v lánské lesní správě působil jako vedoucí střediska myslivosti a dnes u soudu připustil přátelský vztah s bývalým šéfem správy Milošem Balákem, uvedl, že o plánovaném odstřelu nevěděl a podle něj bezpoplatkové lovy povoloval ředitel. "Měl by to vědět, pokud mu to ředitel řekne," řekl Stanický k hlášení bezpoplatkových lovů vedoucímu střediska. "To, že o tom nevěděl, je lež," reagoval na Stanického výpověď Kratochvíl, který Vyslyšela při lovu doprovázel. "Já jsem Ondřeje Kratochvíla o to požádal," dodal Rus. Podle něj právě Balák oznámil, že se jelen bude lovit.
Žalobce v kauze navrhl peněžité tresty, v případě Kratochvíla 30.000 korun, v případě Rusa 200.000 korun a zákaz činnosti.
Rus nastoupil na post ředitele Lesní správy Lány, která je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky, v lednu 2023. Organizaci vedl zhruba rok, šlo o období po rezignaci Miloše Baláka ke konci roku 2022. Balák minulý rok v únoru zemřel. V únoru 2024 se novým ředitelem Lesní správy Lány stal Michal Pernica.
Baláka soudy ve třech kauzách pravomocně odsoudily. Za ovlivňování zakázky v případě zpevnění břehů kolem vodní nádrže Klíčava v Lánské oboře a za nevýhodný prodej a těžbu kamene v Lánské oboře dostal Balák tříletý trest vězení, peněžitý trest 1,8 milionu korun a čtyřletý zákaz činnosti, avšak následně mu tehdejší prezident Miloš Zeman udělil milost. V druhém případě dostal peněžitý trest 870.000 korun. Za špatnou správu majetku mu rakovnický soud uložil peněžitý trest přes 993.000 Kč a čtyřletý zákaz činnosti. Ve dvou ze tří kauz Balák vinu odmítal.
Kauzu odstřelu jelena začal soud projednávat letos v květnu. Hlavní líčení bylo opakovaně odročeno, naposledy v září, protože obhájci podali stížnost kvůli údajné podjatosti soudce. Dnes pokračovalo hlavní líčení, soudcem je po projednání stížnosti nadále Pavel Mydla.