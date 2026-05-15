Hnízdo s kavčími mláďaty někdo hodil do koše, ptáčata však měla štěstí

Autor: dvou
  13:32
Neznámý pachatel v Kolíně vhodil celé hnízdo s mláďaty kavky obecné do odpadkového koše. Osamělá holátka našli náhodní kolemjdoucí a předali je záchranné stanici Huslík. Ptačí hnízda, vejce a mláďata v době hnízdění chrání zákon.
Fotogalerie3

Záchranná stanice Huslík se stará o hnízdo s malými kavkami, které neznámý pachatel vložil do odpadkového koše. (13. května 2026) | foto: Huslík

Hnízdo s malými kavkami skončilo v koši v kolínských Štítarech ve středu 13. května.

„Naštěstí si ho všímaví lidé včas všimli a kontaktovali nás,“ informovala o incidentu na Facebooku záchranná stanice Huslík. „Mláďata jsme převzali do péče a dostala tak druhou šanci.“

Podle vedoucího stanice Luboše Vaňka se ptáčatům daří dobře. „Dožadují se potravy, vydávají typické kavčí skřeky,“ popsal Vaněk pro iDNES.cz.

Záchranná stanice Huslík se stará o hnízdo s malými kavkami, které neznámý pachatel vložil do odpadkového koše. (13. května 2026)

Fotogalerie

zobrazit 3 fotografie

Ptačí hnízda, vejce i mláďata chrání zákon. „Pokud při rekonstrukcích, úklidech nebo jiných pracích narazíte na hnízdo, dejte ptákům pár dní či týdnů času,“ apeluje stanice.

Kavku obecnou můžete najít na celém území Česka, pták z čeledi krkavcovitých se objevuje i v dalších částech Evropy od Finska až po Středozemí. Kvůli úbytku přirozených hnízd staví svá obydlí v blízkosti člověka. Mláďata rodiče opouštějí na přelomu května a června. V Česku počet kavek od 70. let minulého století klesá.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Pachatel lebku svaté Zdislavy zalil do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Kriminalisté už mají lebku svaté Zdislavy ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pachatel, kterého zadrželi ve čtvrtek v podvečer, jim vzácnou relikvii vydal. Potvrdili to českolipští...

15. května 2026  11:02,  aktualizováno  13:37

Hnízdo s kavčími mláďaty někdo hodil do koše, ptáčata však měla štěstí

Záchranná stanice Huslík se stará o hnízdo s malými kavkami, které neznámý...

Neznámý pachatel v Kolíně vhodil celé hnízdo s mláďaty kavky obecné do odpadkového koše. Osamělá holátka našli náhodní kolemjdoucí a předali je záchranné stanici Huslík. Ptačí hnízda, vejce a mláďata...

15. května 2026  13:32

Muž na Novojičínsku šířil padělky eur, hrozí mu osm let vězení

ilustrační snímek

Policisté zadrželi šestačtyřicetiletého muže, který na Novojičínsku šířil falešné eurové bankovky, které byly určené pro filmové účely. Do oběhu se je snažil...

15. května 2026  11:58,  aktualizováno  11:58

Strakonice plánují přeměnu lokality Ostrov v centru, začnou opravou lávky

ilustrační snímek

Strakonice plánují přeměnit dlouhodobě zanedbanou lokalitu bývalé průmyslové zóny Ostrov v centru města na relaxační a odpočinkovou zónu. Proměna začne opravou...

15. května 2026  11:50,  aktualizováno  11:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V ústecké zoo je opravená hala v pavilonu šelem, chystají se další změny

V ĂşsteckĂ© zoo je opravenĂˇ hala v pavilonu Ĺˇelem, chystajĂ­ se dalĹˇĂ­ zmÄ›ny

Hala v pavilonu šelem v ústecké zoologické zahradě je přestavěná. Úpravy se týkaly také střechy, které bylo nutné udělat po loňské havárii, kdy spadl stropní...

15. května 2026  11:49,  aktualizováno  11:49

Zastupitelé Brna, kteří opustili SOCDEM, letos na magistrát kandidovat nebudou

ilustrační snímek

Zastupitelé města Brna Břetislav Štefan a Marek Viskot, kteří se před čtyřmi lety dostali do městského zastupitelstva za Sociální demokracii (SOCDEM) a před...

15. května 2026  11:39,  aktualizováno  11:39

O tuto vrbu je pečováno samostatně vedle ostatní zeleně tak, že je pro možnost podchozího pohybu chodců zkracována.

vydáno 15. května 2026  13:13

V Benešově pokračuje stavba družiny za 180 milionů Kč, město chystá úpravy okolí

ilustrační snímek

V Benešově pokračuje stavba školní družiny pro Základní školu Dukelská. Náklady jsou 180 milionů korun, práce začaly loni v létě. Hrubá stavba je téměř hotová,...

15. května 2026  11:23,  aktualizováno  11:23

Pardubická výstava otestuje publikum, jestli přijme intimitu bez předsudků

PardubickĂˇ vĂ˝stava otestuje publikum, jestli pĹ™ijme intimitu bez pĹ™edsudkĹŻ

Dvě výstavy v Domě U Jonáše v Pardubicích od soboty vystaví díla tří současných českých umělců. Lidé se tam potkají s ženskou intimitou i mužskými akty. Díla...

15. května 2026  11:20,  aktualizováno  11:20

V Nisa Factory v Jablonci jsou díla význačné sklářské výtvarnice Šrámkové

V Nisa Factory v Jablonci jsou dĂ­la vĂ˝znaÄŤnĂ© sklĂˇĹ™skĂ© vĂ˝tvarnice Ĺ rĂˇmkovĂ©

Galerie Nisa Factory v Jablonci nad Nisou vystavuje díla světově uznávané sklářské výtvarnice Ivany Šrámkové. Výstava je průřezem její tvorby, návštěvníci...

15. května 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V Nisa Factory v Jablonci jsou díla význačné sklářské výtvarnice Šrámkové

V Nisa Factory v Jablonci jsou dĂ­la vĂ˝znaÄŤnĂ© sklĂˇĹ™skĂ© vĂ˝tvarnice Ĺ rĂˇmkovĂ©

Galerie Nisa Factory v Jablonci nad Nisou vystavuje díla světově uznávané sklářské výtvarnice Ivany Šrámkové. Výstava je průřezem její tvorby, návštěvníci...

15. května 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Má váš digitální projekt skvělá čísla? Přihlaste jej do soutěže efektivity IEA

15. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.