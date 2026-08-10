Dobrá zpráva pro řidiče. Auta se na zrekonstruovanou Kbelskou vrátí dřív

„Rekonstrukci Kbelské dokončíme s předstihem. Už ve čtvrtek 13. srpna v podvečerních hodinách obnovíme plný provoz,“ informuje Technická správa komunikací na sociálních sítích.
Důležitá dopravní tepna se uzavřela začátkem července, před dvěma týdny dělníci dokončili první část.
|
Kbelská míří do další fáze. Auta se poprvé projedou po novém asfaltu
„Poctivá práce, nasazení, dobrá koordinace, příznivé (i když velmi horké) počasí a spolupráce lidí, kteří na rekonstrukci každý den pracovali. A právě jim patří obrovské díky. Zhotovitelům, pracovníkům na stavbě, projektantům, technickému dozoru, koordinátorům i všem ostatním, kteří se na celé akci podíleli. Děkujeme také řidičům a obyvatelům v okolí za trpělivost,“ pokračuje TSK.
|
Pracujeme i přes noc, třeba v kanálech, odmítá TSK výtky k opravě Kbelské
Celá rekonstrukce měla zabrat 45 dní. Probíhala v nepřetržitém režimu 24/7, na stavbě současně pracovalo 100 až 200 dělníků. Přijít má na cca 600 milionů korun. Auta se na plně opravenou komunikaci měla vrátit v sobotu 15. srpna, optimistický odhad při ukončení první etapy prací byl o den dřív.