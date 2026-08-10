Dobrá zpráva pro řidiče. Auta se na zrekonstruovanou Kbelskou vrátí dřív

Autor: bur
  14:42aktualizováno  14:42
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Rekonstrukce první půlky Kbelské jde do finále. (23. července 2026)

Rekonstrukce první půlky Kbelské jde do finále. (23. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Rekonstrukce první půlky Kbelské jde do finále. (23. července 2026)
Rekonstrukce první půlky Kbelské jde do finále. (23. července 2026)
Rekonstrukce první půlky Kbelské jde do finále. (23. července 2026)
Rekonstrukce první půlky Kbelské jde do finále. (23. července 2026)
9 fotografií
Zrekonstruovanou Kbelskou ulicí projedou auta už tento týden ve čtvrtek. Plánovaná rekonstrukce se tak zkrátí o dva dny.

„Rekonstrukci Kbelské dokončíme s předstihem. Už ve čtvrtek 13. srpna v podvečerních hodinách obnovíme plný provoz,“ informuje Technická správa komunikací na sociálních sítích.

Důležitá dopravní tepna se uzavřela začátkem července, před dvěma týdny dělníci dokončili první část.

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„Poctivá práce, nasazení, dobrá koordinace, příznivé (i když velmi horké) počasí a spolupráce lidí, kteří na rekonstrukci každý den pracovali. A právě jim patří obrovské díky. Zhotovitelům, pracovníkům na stavbě, projektantům, technickému dozoru, koordinátorům i všem ostatním, kteří se na celé akci podíleli. Děkujeme také řidičům a obyvatelům v okolí za trpělivost,“ pokračuje TSK.

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Celá rekonstrukce měla zabrat 45 dní. Probíhala v nepřetržitém režimu 24/7, na stavbě současně pracovalo 100 až 200 dělníků. Přijít má na cca 600 milionů korun. Auta se na plně opravenou komunikaci měla vrátit v sobotu 15. srpna, optimistický odhad při ukončení první etapy prací byl o den dřív.

Rekonstrukce první půlky Kbelské jde do finále. (23. července 2026)
Rekonstrukce první půlky Kbelské jde do finále. (23. července 2026)
Rekonstrukce první půlky Kbelské jde do finále. (23. července 2026)
Rekonstrukce první půlky Kbelské jde do finále. (23. července 2026)
9 fotografií
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