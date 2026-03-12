Čistička ve Kbelích je na hraně kapacity, Praha ji za 400 milionů zdvojnásobí

Hlavní město nechá vylepšit čistírnu odpadních vod ve Kbelích. Stávající provoz už nestačí rozvoji této části Prahy. Po investici za téměř 400 milionů bude objekt schopný pojmout až dvojnásobnou kapacitu.

Modernizace ČOV Kbely: kapacita se zvýší více než dvojnásobně | foto: vodarenstvi.cz

Stávající čistírna již atakuje své možnosti a nedovoluje další připojování nových žadatelů nad současnou úroveň.

„Čistírna ve Kbelích byla na hranici kapacity 7 200 ekvivalentních obyvatel, což omezovalo další připojování ve Kbelích i Satalicích. Investice necelých 388 milionů korun proto zvýší kapacitu na 18 670 ekvivalentních obyvatel a umožní další rozvoj této části Prahy,“ řekl náměstek pro oblast infrastruktury Michal Hroza.

Rekonstrukce zahrnuje sanaci stávajících stavebních konstrukcí, instalaci nových technologií, dostavbu hrubého předčištění včetně části pro srážkové vody, dvě nové linky biologického stupně a nové chemické hospodářství.

Součástí je také odstranění zápachu prostřednictvím dezodoračních jednotek a instalace nové elektroinstalace a řídicího systému s přenosem dat na centrální dispečink provozovatele Pražských vodovodů a kanalizací.

Rekonstrukci provede sdružení Strabag Water a Metrostav. Přestavba čističky byla plánovaná na 52 týdnů. Protože ale při zahájení prací byly nalezeny podzemní objekty původní čistírny, s nimiž projektová dokumentace nepočítala, termín dokončení stavby se posune. Zahájení zkušebního provozu se tak předpokládá ve druhé polovině příštího roku.

