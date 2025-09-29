Vražda seniorky ve Kbelích. Policie zadržela podezřelého do pár desítek minut

Autor: lyst
  21:52
V bytě v pražských Kbelích byla v pondělí odpoledne nalezena žena, ročník 1935, bez známek života. Policie při prvotním ohledání zjistila, že nezemřela přirozenou smrtí. Případ si proto převzali kriminalisté, kteří po krátké době přišli na stopu muži, který se ukrýval v jednom z bytů poblíž místa činu. Podezřelého převezli k výslechu a celou událost budou nyní řešit jako vraždu.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Kolem 16. hodiny přijal operační důstojník na lince 158 oznámení o tom, že v jednom z bytů v ulici Katusická byla nalezená žena bez známek života. Policisté, kteří přijeli na místo, zjistili, že žena utrpěla taková zranění, kde bylo zcela zřejmé, že si je nemohla způsobit sama,“ uvedl pro redakci iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina.

Případ si proto převzali detektivové z 1. oddělení, kteří začali zjišťovat bližší okolnosti a pátrat po možném podezřelém. Toho se podle mluvčího podařilo policii během několika desítek minut lokalizovat a zadržet v bytě nedaleko místa činu.

Smrt mladé ženy po pádu z 15. patra v Praze. Případ převzalo oddělení vražd

„V současné chvíli je tento muž převezen na policejní služebnu a k provedení dalších procesních úkonů. Detektivové celý případ kvalifikovali jako trestný čin vraždy,“ dodal Hrdina. Muž je ročník 1997.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Policisté vyšetřují smrt seniorky v pražských Kbelích jako vraždu. (29. září 2025)
Policisté vyšetřují smrt seniorky v pražských Kbelích jako vraždu. (29. září 2025)
Policisté vyšetřují smrt seniorky v pražských Kbelích jako vraždu. (29. září 2025)
Policisté vyšetřují smrt seniorky v pražských Kbelích jako vraždu. (29. září 2025)
26 fotografií

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou v plném proudu. K vidění jsou tak i tradiční předvolební superdebaty. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České televize i Novy....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Vražda seniorky ve Kbelích. Policie zadržela podezřelého do pár desítek minut

V bytě v pražských Kbelích byla v pondělí odpoledne nalezena žena, ročník 1935, bez známek života. Policie při prvotním ohledání zjistila, že nezemřela přirozenou smrtí. Případ si proto převzali...

29. září 2025  21:52

Policie vypátrala dvanáctiletou dívku v pražském obchodním domě, je v pořádku

Policie odvolala po 21. hodině pátraní po dvanáctileté dívce z Prahy, objevila ji v pořádku v obchodním centru. Dívka v pondělí po poledni odešla z domova. Kvůli nemoci nebyla ve škole a během dne...

29. září 2025  19:22,  aktualizováno  21:31

Nejméně odpadu na jihu Čech vyprodukovaly Písek, Chvalšiny a Střítež

Nejméně směsného odpadu loni v Jihočeském kraji vyprodukovali obyvatelé Písku, Chvalšin a Stříteže na Českokrumlovsku. Obce zvítězily ve svých kategoriích...

29. září 2025  19:25,  aktualizováno  19:25

Babiš přilákal do Kralup příznivce i recesisty. Udivil ho pokles preferencí

Předvolební kampaň v kraji vrcholí. Zatímco středočeský lídr kandidátky SPOLU Martin Kupka (ODS) v neděli otevíral novou silnici v Mladé Boleslavi, zástupci ANO vyrazili přesvědčovat voliče do Kralup...

29. září 2025  20:52,  aktualizováno  20:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Správní rada karlovarské agentury 4K žádá trestní oznámení kvůli nesrovnalostem

Správní rada zrušené krajské kulturní a kreativní agentury 4K vyzvala současné vedení agentury k podání trestního oznámení v souvislosti s nesrovnalostmi v...

29. září 2025  19:13,  aktualizováno  19:13

Hlasovací lístky k volbám 2025 nepřišly? Jak volit, když na vás zapomněli

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 začínají za pár dní a z většiny poštovních schránek už trčí typické modrošedé obálky nadité hlasovacími lístky. Jejich doručování končí 30. září 2025. Co dělat, když...

29. září 2025  20:35

Strážník objevil při hlídce v Terezíně mrtvolu. Tělo leželo v kanále u krematoria

Strážníka v pondělí odpoledne během standardní hlídky v Terezíně na Litoměřicku zaskočil nečekaný nález. V odvodňovacím kanále ležel člověk bez známek života. Na místo dorazily záchranné složky,...

29. září 2025  20:12,  aktualizováno  20:12

Lidé podepisují petici proti změnám, které kraj chystá na nymburském gymnáziu

Lidé z Nymburka a okolí podepisují petici proti plánovaným změnám na Gymnáziu Bohumila Hrabala. Středočeský kraj, který školu zřizuje, chce od příštího...

29. září 2025  18:13,  aktualizováno  18:13

Výtvarnice Tereza Frindová v Ostravě představí svůj pohled na nástěnky

Absolventka pražské Akademie výtvarných umění Tereza Frindová vystavuje od dnešního dne svá díla v ostravské Galerii Dole. Výstava nazvaná Otevřený archiv...

29. září 2025,  aktualizováno 

Lidé z Plzeňského kraje loni umírali nejčastěji na nemoci oběhové soustavy

Nejčastější loňskou příčinou úmrtí obyvatel Plzeňského kraje byly, stejně jako v celém Česku, nemoci oběhové soustavy. Podlehla jim téměř třetina všech...

29. září 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Nová silnice u Mladé Boleslavi odvede kamiony z přetížené výpadovky na Jičín

Spíše malá a málo viditelná, zato velmi důležitá. Středočeský kraj v pondělí odpoledne otevřel novou silnici na okraji Mladé Boleslavi za 114 milionů korun, která běžnou veřejností zřejmě nebude...

29. září 2025  18:42,  aktualizováno  18:42

Liberecká zoo začala s přestavbou žirafího pavilonu, poprvé vydá přes 100 mil.

Zoo v Liberci, která je nejstarší v zemi, dnes zahájila modernizaci a rozšíření pavilonu žiraf. V její 121leté historii jde o první investici přes 100 milionů...

29. září 2025  16:49,  aktualizováno  16:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.