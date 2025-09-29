Vražda seniorky ve Kbelích. Policie zadržela podezřelého do pár desítek minut

„Kolem 16. hodiny přijal operační důstojník na lince 158 oznámení o tom, že v jednom z bytů v ulici Katusická byla nalezená žena bez známek života. Policisté, kteří přijeli na místo, zjistili, že žena utrpěla taková zranění, kde bylo zcela zřejmé, že si je nemohla způsobit sama,“ uvedl pro redakci iDNES.cz policejní mluvčí Richard Hrdina.
Případ si proto převzali detektivové z 1. oddělení, kteří začali zjišťovat bližší okolnosti a pátrat po možném podezřelém. Toho se podle mluvčího podařilo policii během několika desítek minut lokalizovat a zadržet v bytě nedaleko místa činu.
„V současné chvíli je tento muž převezen na policejní služebnu a k provedení dalších procesních úkonů. Detektivové celý případ kvalifikovali jako trestný čin vraždy,“ dodal Hrdina. Muž je ročník 1997.
