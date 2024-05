Kde oslavit Den dětí? Inspirujte se!

Start prvního letního měsíce vítají snad všichni školou povinní. Do vytoužených prázdnin už toho v lavicích moc nenasedí a navíc se bude slavit. První červen je totiž mezinárodním svátkem dětí. A dospělým na celém světě připomíná, že i ti nejmladší mají svá práva a potřeby. Jako třeba hrát si... Tak jak jinak s nimi tento den oslavit než zábavou? Té bude nepřeberné množství takřka na každém kroku, jen si vybrat!

Dárek k svátku

Rodiče si s potěšením svých ratolestí nemusí lámat hlavu, stačí si udělat čas a vzít je na některou z kulturních, společenských nebo sportovních akcí. Dárek v této podobě totiž dětem chystají jak obce, tak domy dětí a mládeže, obchodní centra i ta zmrzlinárna na rohu. Ta dá třeba kopeček navíc. Ačkoliv většina akcí proběhne právě 1. června, přinášíme i tipy, jak si oslavy dětské radosti prodloužit. Vyrazte na Pražský hrad, kde Den dětí proběhne pod záštitou první dámy Evy Pavlové, na Vypich anebo do Řecka. Tedy – do Karlína!

Na Pražský hrad

Snad pro nedočkavé se Dětský den chystá v předstihu na Pražském hradě. 25. května se tady těší na všechny dobrodruhy, pro které první dáma dala přichystat spoustu zábavných a poučných aktivit. V Královské zahradě si malí návštěvníci užijí mnoho zábavy a her, objeví kouzlo tradičních lidových řemesel i méně známá hradní zákoutí, vrátí se do dob bujarých šermířů, veselých kejklířů a statečných legionářů a navštíví třeba i divadelní představení. V Jelením příkopu pak mohou obdivovat vojáky Hradní stráže, kteří předvedou své vybavení a výcvik. Chybět ale nebudou ani indiáni, kolotoče a dobré občerstvení. Na ty, kdo v jednotlivých stanovištích nasbírají razítka, bude čekat i malá odměna. V interiéru Míčovny pak pro malé i velké návštěvníky připravili výstavu historických kostýmů osobností spjatých s Pražským hradem, jako například Karla IV., TGM, Marie Terezie a dalších. Vstupné je zdarma.

Hurá na Vypich

Tady se 25. května koná Den dětí s pražskými Domy dětí a mládeže a IZS. Domy dětí a mládeže si pro tuto příležitost nachystaly soutěže i ukázky rozličných aktivit, jako jsou výtvarné a kreativní dílny, souboj s pistolemi nerf, rybaření, kuželky, bosonohou stezku i netradiční sporty. Ukázky své práce předvedou také záchranářské složky a Armáda ČR, která předvede například průlet bojového vrtulníku Mi-17. Vystoupí například Jaroslav Uhlíř nebo Tereza Mašková, pro hladové a žíznivé krky bude připravena food zóna. Akce je zdarma, potrvá od 10 do 22 hodin.

I posledních pár květnových dní někde zasvětili dětem. Třeba na Vyšehradě či na Starém Městě. Ovšem máme tady i některé „doslavné“, jako třeba v Karlíně. Na ty se děti mohou těšit a zábavu si užít ještě i v neděli 2. června. A pak už to v těch školních lavicích uteče...

Do Starého purkrabství

Národní kulturní památka Vyšehrad si na 30. května připravila program plný zábavy a překvapení. Komorní sál na purkrabství bude hostit několik divadelních představení a koncert na závěr. Den dětí na Vyšehradě proběhne mezi 10. a 18. hodinou a bude mít dvě části. Dopolední program přenese děti do zahrady, kde všechno poklidně plyne. Než ovšem děti zjistí, že nic není takové, jak na první pohled vypadá. Představení je vhodné pro děti od 18 měsíců a cena vstupenky je160 korun. Odpolední program bude divadelní. Ve 14.30 děti zhlédnou hudební pohádkovou variaci z malého březového domku s velkým Jelenem s názvem Smolíček Smolný. Vstupné je 130 korun. Park před purkrabstvím bude přístupný za dobrovolné vstupné. Tam si děti mohou užít například Loutkoviště.

Letní hry na Františku

O den později než na Vyšehradě, přesto o den dřív než ve svátek dětí, bude další akce v rámci naší prodloužené dětské jízdy plné oslav. Už 31. května si děti přijdou na své ve sportovním areálu Na Františku, kde od 8.30 do 17 hodin mohou jak jinak než sportovat. Vyzkoušet si atletiku, mini golf, basketbal, florbal, lezení, veslování nebo surfařský simulátor. Pro školy bude ostrov otevřen od 8.30 do 14 hodin a poté až do 17 hodin pro veřejnost.

Řecké báje a pověsti

Ještě i den poté se děti mohou bavit. V neděli 2. června budou na dětské návštěvníky připraveni na Karlínském náměstí. Čeká je nelehká cesta za dobrodružstvím do antického Řecka. Tématem programu totiž budou Řecké báje a pověsti. Bájné řecké postavy děti provedou přes různé úkoly a dílničky až na samotný Olymp. Cestou si bude možné zaskotačit na skákacím hradě či užít si dalších aktivit včetně občerstvení, které zajišťuje Karlín Market. Na pódiu budou ke zhlédnutí pohádky a vystoupení souborů Karlínského Spektra. Akce je díky podpoře Prahy zdarma.