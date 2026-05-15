Kde v Praze sledovat MS v hokeji 2026? Zápasy pod širým nebem mají úplně jinou atmosféru

Zuzana Stiboříková
  12:02aktualizováno  12:02
Blíží se hokejový svátek a restaurace, pivní zahrady i velké venkovní fanzóny lákají fanoušky na sledování Mistrovství světa v hokeji 2026 na obřích obrazovkách a plátnech. Sdílená radost dává totiž zápasům úplně jinou atmosféru. Kam vyrazit v Praze na hokej pod širým nebem nebo ve společnosti dalších fanoušků?
Kde sledovat v Praze MS v hokeji 2026?

Kde sledovat v Praze MS v hokeji 2026? | foto: Michal Šula, MAFRA

Mistrovství světa v ledním hokeji 2026

se koná od pátku 15. května 2026 do neděle 31. května 2026 ve Švýcarsku (Curych a Fribourg).

Kdy hrají Češi?

  • Pátek 15. května 20:20 Dánsko vs. Česko
  • Sobota 16. května 20:20 Slovinsko vs. Česko
  • Pondělí 18. května 20:20 Česko vs. Švédsko
  • Středa 20. května 16:20 Česko vs. Itálie
  • Sobota 23. května 16:20 Slovensko vs. Česko
  • Pondělí 25. května 16:20 Česko vs. Norsko
  • Úterý 26. května 20:20 Česko vs. Kanada

Kam vyrazit v Praze na plátno či velkou obrazovku

Druhá polovina května bude opět patřit hokeji. Ulice se vylidní, restaurace naplní. Napjaté hrobové ticho plné očekávání vystřídají výkřiky radosti a euforie po každém vstřeleném gólu. Mezi nejvyhledávanější místa, která se během konání mistrovství pravidelně mění ve fanzóny, patří Riegrovy sady nebo Žluté lázně. Velké obrazovky, street food a pořádná porce hokejového nadšení na fanoušky čekají také na Rohanském ostrově nebo na terase Galerie Harfa.

Riegrovy sady

Pověst nejvyhledávanějšího open air prostoru v centru města s místem pro 1500 až 1700 fanoušků má bezesporu Energy Pub v Riegrových sadech. Kromě tankové Plzně nabízí každý rok také VIP hosty, debaty a soutěže. Nebude chybět ani Voras Night a vedle Jakuba Voráčka dorazí jako hosté také Ondřej a David Kaše, Filip Chlapík, Jiří Sekáč, Václav Nestrašil nebo brankář Michael Hrabal.

Všechny zápasy národního týmu mohou diváci sledovat na devíti obrazovkách včetně jedné obří LED obrazovky. Popularitě „Riegráčů“ také odpovídá cena. Cena za vstup na „PUK PAK PIVO hokejovou Watch Party“ se pohybuje od 250 do 490 korun.

EnergyPub v Riegrových sadech

Rohanský ostrov

Riegrovým sadům začíná konkurovat také „zahrádka“ u Libeňského mostu, kde jsou letos připraveny čtyři LED obrazovky, až 1600 míst k sezení, krytá část pro případ deště a posílený režim během zápasů s deseti výčepy a deseti pokladnami, aby při fandění nikomu nevyschlo. I na Rohan se doporučuje včasná rezervace v případě zápasů českého národního týmu, zpoplatněná 100 korunami.

Začátek šampionátu je na Rohan BeerGarden pojat jako celodenní událost včetně vystoupení DJ Ondrash & DJ Forrest Pine. Při českých utkáních budou součástí doprovodného programu též hokejové výzvy, tipovačky a soutěže o věcné ceny.

Žluté lázně

Kompletní program mistrovství od základních skupin až po finále si mohou fanoušci užít i ve Žlutých lázních, přesněji v prostoru Tančírny, kde bude připravena velkoplošná obrazovka. Vstup je zdarma.

Terasy Harfa

Všechny zápasy bude možné sledovat také na střeše Galerie Harfa v Libni. Pro návštěvníky je připravena zóna s občerstvením, kromě nápojů též s grilem a zmrzlinou. Organizátoři ale rovněž doporučují na česká utkání rezervaci míst.

Hostivař

Na hokej pod širým nebem se chystají také v Hostivaru H2 v Hostivaři. Kromě promítání vybraných přenosů je pro fanoušky připravena i tipovačka na konečný výsledek zápasu a výherce bude odměněn pivním vajíčkem. V pátek 15. května se hosté H2 budou moct před utkáním Čechů rozehřát u sledování Švédska s Kanadou, a v sobotu je kromě Čechů čeká také Kanada vs. Itálie.

Vybrané restaurace, bary a kluby v Praze, které budou promítat hokej
Restaurace SladovnaPraha 2Promítání zápasů české reprezentace na velké TV
The PitchPraha 2Během otevírací doby budou promítány přenosy všech zápasů
Pivovar SpojovnaPraha 4Promítací plátno na zastřešené terase, doporučená rezervace míst
Bowling RadavaPraha 7Zápasy na velkých obrazovkách i na letní zahrádce na velkém plátně, u zápasů českého týmu tipovací soutěž o bowling zdarma
Koštovna u PočtůPraha 7Promítání zápasů české reprezentace na velkém plátně
Pivo KarlínPraha 8Živé vysílání hokejových přenosů
Minipivovar BeznoskaPraha 9Všechny zápasy českého týmu uvnitř i na venkovní zahrádce Speciální hokejové menu
Počernický pivovarPraha 9Živé vysílání hokejových přenosů

Které zápasy poběží v televizi?

Podobně jako v loňském roce, kdy se odehrávala sportovní utkání paralelně ve Švédsku i Dánsku, budou i letos zápasy probíhat na dvou místech současně, konkrétně ve městech Fribourg a Curych. Česká televize bude vysílat vždy jen vybrané přenosy, primárně zápasů české reprezentace, a sestřihy toho nejdůležitějšího z ostatních utkání.

Všechny zápasy bude možné sledovat online na ČT sport Plus,online reportáže najdete na idnes.cz/hokej/ms-2026.

Jednotlivá utkání MS v hokeji v TV (zdroj: ceskatelevize.cz/tv-program)
Pátek 15. 5.15:30Kanada - ŠvédskoPřímý přenos (Fribourg)
Pátek 15. 5.19:00Finsko - NěmeckoSestřih (Curych)
Pátek 15. 5.19:30Česko - DánskoPřímý přenos (Fribourg)
Pátek 15. 5.22:50Švýcarsko - USASestřih (Curych)
Sobota 16. 5.16:00Itálie - KanadaPřímý přenos (Fribourg)
Sobota 16. 5.19:00Maďarsko - FinskoSestřih (Curych)
Sobota 16. 5.19:30Slovinsko - ČeskoPřímý přenos (Fribourg)
Sobota 16. 5.22:50Lotyšsko - ŠvýcarskoSestřih (Curych)
Neděle 17. 5.16:00Dánsko - ŠvédskoPřímý přenos (Fribourg)
Neděle 17. 5.19:00Rakousko - MaďarskoSestřih (Curych)
Neděle 17. 5.20:00Německo - LotyšskoPřímý přenos (Curych)
Neděle 17. 5.22:50Norsko - SlovinskoSestřih (Fribourg)
Pondělí 18. 5.16:00USA - FinskoPřímý přenos (Curych)
Pondělí 18. 5.19:00Kanada - DánskoSestřih (Fribourg)
Pondělí 18. 5.19:30Švédsko - ČeskoPřímý přenos (Fribourg)
Pondělí 18. 5.22:50Německo - ŠvýcarskoSestřih (Curych)
Úterý 19. 5.16:00Lotyšsko - RakouskoPřímý přenos (Curych)
Úterý 19. 5.19:00Itálie - NorskoSestřih (Fribourg)
Úterý 19. 5.20:00Slovinsko - SlovenskoPřímý přenos (Fribourg)
Úterý 19. 5.22:40Maďarsko - Velká BritánieSestřih (Curych)
Středa 20. 5.15:40Česko - ItáliePřímý přenos (Fribourg)
Středa 20. 5.19:20Rakousko - ŠvýcarskoSestřih (Curych)
Středa 20. 5.20:00USA - NěmeckoPřímý přenos (Curych)
Středa 20. 5.22:40Švédsko - SlovinskoSestřih (Fribourg)
Čtvrtek 21. 5.16:00Kanada - NorskoPřímý přenos (Fribourg)
Čtvrtek 21. 5.19:00Lotyšsko - FinskoSestřih (Curych)
Čtvrtek 21. 5.20:00Dánsko - SlovenskoPřímý přenos (Fribourg)
Čtvrtek 21. 5.22:40Švýcarsko - Velká BritánieSestřih (Curych)
Pátek 22. 5.16:00Kanada - SlovinskoPřímý přenos (Fribourg)
Pátek 22. 5.19:00Německo - MaďarskoSestřih (Curych)
Pátek 22. 5.20:00Švédsko - ItáliePřímý přenos (Fribourg)
Pátek 22. 5.22:40Finsko - Velká BritánieSestřih (Curych)
Sobota 23. 5.15:40Slovensko - ČeskoPřímý přenos (Fribourg)
Sobota 23. 5.19:20Švýcarsko - MaďarskoSestřih (Curych)
Sobota 23. 5.20:00Rakousko - NěmeckoPřímý přenos (Curych)
Sobota 23. 5.22:40Norsko - ŠvédskoSestřih Friburg
Neděle 24. 5.16:40Velká Británie - LotyšskoPřímý přenos (Fribourg)
Neděle 24. 5.19:00Dánsko - ItálieSestřih (Fribourg)
Neděle 24. 5.20:00Slovensko - KanadaPřímý přenos (Fribourg)
Neděle 24. 5.22:40Finsko - RakouskoSestřih (Curych)
Pondělí 25.5.15:40Česko - NorskoPřímý přenos (Fribourg)
Pondělí 25.5.19:20USA - MaďarskoSestřih (Curych)
Pondělí 25.5.19:30Slovinsko - ItáliePřímý přenos (Fribourg)
Pondělí 25.5.22:40Německo - Velká BritánieSestřih (Curych)
Úterý 26. 5.15:40Švédsko - SlovenskoPřímý přenos (Fribourg)
Úterý 26. 5.19:00Rakousko - USASestřih (Curych)
Úterý 26. 5.19:40Česko - KanadaPřímý přenos (Fribourg)
Úterý 26. 5.22:50Finsko - ŠvýcarskoSestřih (Curych)
Čtvrtek 28. 5.15:50ČtvrtfinálePřímý přenos (Curych)
Čtvrtek 28. 5.19:00ČtvrtfináleSestřih
Čtvrtek 28. 5.19:50ČtvrtfinálePřímý přenos
Čtvrtek 28. 5.23:00ČtvrtfináleSestřih
Sobota 30. 5.15:00SemifinálePřímý přenos (Curych)
Sobota 30. 5.19:30SemifinálePřímý přenos (Curych)
Neděle 31. 5.15:00Utkání o 3. místoPřímý přenos (Curych)
Neděle 31. 5.19:30FinálePřímý přenos (Curych)

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi se střetnou s Dánskem, Švédsko vyzve favority MS

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 startuje nabitým programem a hned první hrací den nabídne několik atraktivních duelů. Českou reprezentaci čeká večerní vstup do turnaje proti Dánsku, fanoušci se ale...

15. května 2026  13:54

Zhodnotím vám peníze, balamutil podvodník důvěřivce. Miliony špatně investoval i utratil

ilustrační snímek

Jihočeští kriminalisté obvinili jednatele společnosti s ručením omezeným z podvodného jednání vůči svým investorům. Podle spisu jim sliboval zhodnocení jejich peněz, ale svěřené prostředky investoval...

15. května 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Na místě vypálené synagogy po desítkách let znovu zazněly židovské modlitby

Pietní setkání v místech vypálené Velké synagogy v Brně na nároží Přízovy a...

Desítky let zůstávalo místo po zničené Velké synagoze v Brně prázdné a tiché. Nyní archeologové odkryli její základy a prostor na nároží Přízovy a Spálené ulice znovu ožil židovskými modlitbami i...

15. května 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Svitavská nemocnice projde modernizací za miliardu, pacienty čeká léčba na staveništi

Vizualizace Pardubického kraje ukazuje, jak bude rekonstruovaná Svitavská...

Svitavy se za čtyři roky dočkají prakticky nové nemocnice. Krajští radní tento týden vybrali dodavatele, který modernizaci za 1,367 miliardy korun včetně daně provede. Rozetapizovaná stavba skončí v...

15. května 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

Pachatel lebku svaté Zdislavy zalil do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Kriminalisté už mají lebku svaté Zdislavy ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pachatel, kterého zadrželi ve čtvrtek v podvečer, jim vzácnou relikvii vydal. Potvrdili to českolipští...

15. května 2026  11:02,  aktualizováno  13:37

Hnízdo s kavčími mláďaty někdo hodil do koše, ptáčata však měla štěstí

Záchranná stanice Huslík se stará o hnízdo s malými kavkami, které neznámý...

Neznámý pachatel v Kolíně vhodil celé hnízdo s mláďaty kavky obecné do odpadkového koše. Osamělá holátka našli náhodní kolemjdoucí a předali je záchranné stanici Huslík. Ptačí hnízda, vejce a mláďata...

15. května 2026  13:32

Muž na Novojičínsku šířil padělky eur, hrozí mu osm let vězení

ilustrační snímek

Policisté zadrželi šestačtyřicetiletého muže, který na Novojičínsku šířil falešné eurové bankovky, které byly určené pro filmové účely. Do oběhu se je snažil...

15. května 2026  11:58,  aktualizováno  11:58

Strakonice plánují přeměnu lokality Ostrov v centru, začnou opravou lávky

ilustrační snímek

Strakonice plánují přeměnit dlouhodobě zanedbanou lokalitu bývalé průmyslové zóny Ostrov v centru města na relaxační a odpočinkovou zónu. Proměna začne opravou...

15. května 2026  11:50,  aktualizováno  11:50

V ústecké zoo je opravená hala v pavilonu šelem, chystají se další změny

Hala v pavilonu šelem v ústecké zoologické zahradě je přestavěná. Úpravy se týkaly také střechy, které bylo nutné udělat po loňské havárii, kdy spadl stropní...

15. května 2026  11:49,  aktualizováno  11:49

Zastupitelé Brna, kteří opustili SOCDEM, letos na magistrát kandidovat nebudou

ilustrační snímek

Zastupitelé města Brna Břetislav Štefan a Marek Viskot, kteří se před čtyřmi lety dostali do městského zastupitelstva za Sociální demokracii (SOCDEM) a před...

15. května 2026  11:39,  aktualizováno  11:39

V Benešově pokračuje stavba družiny za 180 milionů Kč, město chystá úpravy okolí

ilustrační snímek

V Benešově pokračuje stavba školní družiny pro Základní školu Dukelská. Náklady jsou 180 milionů korun, práce začaly loni v létě. Hrubá stavba je téměř hotová,...

15. května 2026  11:23,  aktualizováno  11:23

