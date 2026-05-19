Jenže místní tomu ovšem stále nechtějí věřit.
Majitele hrobů teď bude čekat investice do opravy. Ve většině případů si budou muset proces zajistit sami, město hroby nevlastní, pouze pronajímá jednotlivá místa. Málokdo přitom má náhrobky pojištěné, opravu tak budou muset hradit ze svého. Celé nové hroby přitom vyjdou nejméně na 20 tisíc korun, jednotlivé části nebo jen oprava pak na tisíce korun.
Nejméně jedna náhrobní deska je zcela zničená poté, co se na ni zřítil náhrobní kámen z vedlejšího místa. Na dalších místech zřejmě bude stačit „jen“ mírná oprava a opětovná instalace desek na své místo.
„Samozřejmě pokud budou lidé něco potřebovat, tak v rámci technických služeb jim s tím můžeme pomoci,“ řekl MF DNES starosta Vlašimi Luděk Jeništa.
„Na hřbitov po této události budeme instalovat kamerový systém.“
Luděk Jeništa,
starosta Vlašimi
Místní ale především chtějí odpověď, jak se taková zkáza na hřbitově mohla odehrát. Policie sice vyšetřování ještě zcela neuzavřela, konkrétní teorii už ale má.
„Celým případem se policisté okamžitě začali zabývat a vyjeli na místo. Tam pak společně se správou hřbitova provedli šetření a vše důkladně zadokumentovali a zaevidovali,“ říká mluvčí středočeské policie Barbora Schneeweissová.
Nastal domino efekt
Podle policistů se všechny poškozené náhrobky nacházely v horní polovině hřbitova, přičemž téměř u všech bylo zjištěno, že se jednalo o takzvaný domino efekt, tedy jeden náhrobek spadl a povalil další.
„Po důkladném šetření policistů a zadokumentování celé věci v tuto chvíli nic nenasvědčuje tomu, že by se na poničení podílela nějaká osoba. K poničení zřejmě došlo vlivem povětrnostních podmínek, silného větru, bouřky a pravděpodobně i supercely, která se dle meteoradaru místem prohnala,“ dodala Schneeweissová.
Meteoradar z 5. května skutečně ukazuje nad Vlašimí velmi silnou bouřku vyznačenou fialovou barvou. V místě se tak mohly vyskytnout silné poryvy větru, případně se mohl vytvořit i vír. Ten pak shodil několik náhrobků, které postupně poničily další v řadě.
„To jako vážně sfoukne vítr náhrobní kámen a kytka ve váze pár centimetrů vedle je netknutá? Macešky si vesele kvetou, zatímco je deska povalená. Nejsem detektiv, ale šestý smysl mi říká, že tady je příčina někde jinde a přírodní živel to jistě nebude,“ okomentovala událost ve Vlašimi například Monika Jeřábková.
A další lidé s ní souhlasí. „To nemůžete myslet vážně. Vítr povalí pevně přidělané a těžké kamenné pomníky, a dokonce posune náhrobní desky… a přitom nechá stát na místě květináče? Nehledě na to, že poškozené hroby jsou na více místech, není to jen několik hrobů v jedné řadě,“ uvedla Eva Dýcková.
Mnozí ale oponují, že takové jevy nejsou výjimečné. „U nás také za barákem spadl strom kvůli větru, ale kytka na balkoně nám zůstala celá,“ přidává svou teorii na Facebooku Martin Element.
Věci byly v živém plotě
Podle starosty Jeništy ovšem veřejnost vychází z fotografií, které vznikly až poté, co místní již část výzdoby a květiny vrátili na místo. „Když jsme tam přijeli, tak část výzdoby, jako třeba svíčky, kryty a další věci, byly vražené v živém plotě, což značí, že je vzal vítr,“ vysvětluje starosta.
Nepředpokládá přitom, že by policie ještě mohla přijít s jiným závěrem. Přesto město podle něj učiní kroky k většímu dohledu nad děním na hřbitově.
„Každopádně budeme reagovat i co se zabezpečení týče a na hřbitov nainstalujeme kamerový systém, aby byl lépe ohlídaný,“ dodal Jeništa.