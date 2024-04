Pražská zoo jako první na světě rozmnožila africkou sovu, která se živí rybami

Mládě druhu, který patří mezi největší žijící sovy, se vrátilo k rodičům a návštěvníci ho mohou vidět ve voliéře vedle Pavilonu tučňáků v Dolní části areálu zoo.

Chovatelé nechali na podzim oba páry ketup Pelových ve vnitřních ubikacích, zahnízdil jeden z nich. Mládě se u něj objevilo počátkem roku, matka ho zpočátku zahřívala a krmila, vysvětlil kurátor chovu ptáků Antonín Vaidl.

„Uplynul týden a bohužel jsme zjistili, že mládě bylo vyhozené z hnízda. Našli jsme ho navíc podchlazené, a proto jsme ho umístili do inkubátoru a přistoupili k odchovu v chovatelské péči,“ dodal. Návrat do hnízda by podle něj byl příliš riskantní.

Chovatelé malou sovu dokrmovali holátky myší a potkanů, později také rybami. Ketupy Pelovy totiž patří mezi takzvané rybí nebo rybářské sovy, jejichž potravu ve volné přírodě tvoří téměř stoprocentně ryby. Svou kořist ketupy vyhlížejí z posedů nízko nad hladinou nebo po ní pátrají při procházení mělkou vodou. Nepohrdnou ani žábami, korýši či malým krokodýlem.

Na konci zimy mládě ochotně přijímalo potravu a prospívalo. Do improvizované hnízdní dutiny k rodičům chovatelé mládě vrátili koncem března, seznamovat se mohou přes mřížku ve vletovém otvoru.

Podle mluvčího zatím není možné říct, že by šlo o dokonanou „adopci vlastními rodiči“, jako se to v pražské zoo v minulosti povedlo například při odchovu krasek jávských nebo u nestorů kea. „Avšak je patrná velká dávka tolerance mláděte ze strany rodičů. Pro jeho socializaci je tento krok důležitý. Díky návratu do voliéry je také mládě dobře vidět z návštěvnických prostor,“ doplnil Mašek.

Zoo Praha chová ketupy Pelovy od roku 2019, kdy dva páry získala ze specializovaného chovného centra na sovy v italském Monticellu. Stala se tak jedinou veřejnou institucí na světě, kde lze tento druh spatřit. V přírodě ketupy Pelovy obývají subsaharskou Afriku. Jako jedny z největších sov světa mohou ketupy Pelovy v dospělosti vážit až dva kilogramy a mít rozpětí křídel 1,5 metru.