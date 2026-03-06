Kingdom Come: Deliverance naživo. Fanoušci kultovní hry zaplaví Kutnohorsko

Aleš Kubelka
  19:22
Pokračování úspěšné RPG hry Kingdom Come: Deliverance (KCD) se stejně jako úvodní dějství odehrává převážně v kulisách středověkého Kutnohorska. Na jedné z nich – věžovité tvrzi Malešov, dnes vývojáři českého studia Warhorse představili plánované akce a novinky, na které se příznivci dramatického příběhu hlavního hrdiny Jindřicha ze Stříbrné Skalice mohou letos těšit.

Projekt KCDlive, na němž spolupracuje Warhorse se správci historických objektů, propojuje důmyslně reálná místa se hrou, jejichž dva díly si dohromady koupilo už zhruba 15 milionů nadšenců. Část z nich neváhá obětovat čas a peníze a cestuje do míst, která se stala předobrazem populárního „erpégéčka.“

Tisková konference k projektu KCDlive v Malešově. (6. března 2026)
Snímky z fanouškovského festivalu příznivců hry KCD z léta 2025.
Vývojáři studia Warhorse představili novinky, se kterými propojí svět hry KCD a realitu. (6. března 2026)
Vývojáři studia Warhorse představili novinky, se kterými propojí svět hry KCD a realitu. (6. března 2026)
27 fotografií

„Když jsme s projektem začínali, vůbec jsme netušili, kolik lidí bude ochotných cestovat přes půl světa jen proto, aby navštívili místa, která znali z herní mapy. U některých zážitků už tvoří zahraniční turisté více než polovinu rezervací,“ říká iniciátor projektu KCDlive a majitel tvrze v Malešově Ondřej Slačálek.

Hlavním centrem aktivit zůstává Kutná Hora, kde i letos vznikají tematické zážitky inspirované světem hry. Tamní Průvodcovská služba otevře tři komentované okruhy, které návštěvníkům představí historické souvislosti města stříbra a jeho roli v příběhu KCD.

Číňan ve zbroji. Na festival hry Kingdom Come přijeli fanoušci z celého světa

„V Kamenném domě si pak budou moci lidé zahrát tematickou únikovou hru, zatímco kutnohorská galerie GASK připravuje výstavu věnovanou středověku a inspiraci, kterou historické reálie poskytly tvůrcům scénáře,“ popisuje koordinátorka KCDlive Anna Lánská.

Buhurt i středověké obžerství

Významnou roli v projektu hraje také zmíněný Malešov. Už o Velikonocích začne interaktivní prohlídka tvrze s prvky únikové hry.

„Velmi rychle se nám navíc plní kapacity rozšířeného programu zahrnujícího nocování v replikách rytířských stanů a středověkou hostinu,“ těší Ondřeje Slačálka.

Do projektu se nově zapojilo město Sázava na Benešovsku se svým ikonickým benediktinským klášterem a obec Suchdol, kde mohou návštěvníci zhlédnout srovnávací informační panely prezentující rozdíly mezi historickou realitou a jejím herním zpracováním. V Ratajích nad Sázavou pak pokračuje tematické expozice na tamním zámku.

Zvedli se od počítačů a vyrazili na hrad. Fanoušci Kingdom Come vyprodali Trosky

Také letos se uskuteční velká setkání fanouškovské komunity. V Ratajích vypukne 13. června historický Buhurt turnaj a 15. srpna přivítá fanoušky KCD Fanfest v Malešově.

„Buhurt je tvrdý kontaktní sport, který evokuje středověké boje. Lidé mají na sobě brnění a používají dobové zbraně. V rámci Fanfestu pak na naší tvrzi vznikne vojenský tábor s řadou aktivit. Lidé se budou moci doslova vnořit do středověkého světa,“ doplnil Slačálek.

Z dlouhodobých dat a analýz vyplývá, že „KCD turista“ představuje specifickou skupinu návštěvníků. Jde převážně o mladší publikum, které v lokalitách tráví více času, často zde přespává a aktivně využívá místní služby. Tito návštěvníci zároveň vyhledávají méně známá místa mimo hlavní památkové okruhy.

Po stopách Jindřicha ze Skalice. Jak hra Kingdom Come zvedla popularitu památek

„Úspěch hry se v regionu projevil naprosto konkrétně – místa, kde se odehrává, zaznamenala výrazný nárůst návštěvnosti. Nejvíce to vidíme v Kutné Hoře, kam míří jak čeští, tak zahraniční turisté. Vidíme, že KCD přitahuje převážně mladé, často bezdětné návštěvníky z větších měst, kteří jsou ochotni cestovat dobrodružněji Tato komunita je aktivní, vzdělaná a ráda kombinuje historii a zážitky. Úspěch hry se tak přetavil v reálný turistický boom, z něhož profitují podnikatelé i celý region,“ říká Jakub Kulhánek, ředitel Středočeské centrály cestovního ruchu.

Jeho slova potvrzují data z některých památek. Například celková návštěvnost Vlašského dvora v Kutné Hoře vzrostla loni oproti roku 2024 o 38 procent.

„Zájem herních turistů jednoznačně podpořil drobné podnikatele a místní živnostníky. Navíc očekávám, že návštěvnost města letos poroste. To však vede na druhou stranu k nutnosti navýšení ubytovacích kapacit, které jsou tu často na hraně možnosti. Tím se otevírají možnosti pro velké investory,“ dodává starosta Kutné Hory Lukáš Seifert (ODS).

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu

Tramvaje ForCity Smart Bonn pro SWB jsou moderní obousměrné tříčlánkové a 100%...

Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen málokdo ale tuší, jak pestrý je celý vozový park a kam všude české tramvaje míří. Právě aktuální zakázky...

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech

Zaniklé schody v Krčáku

V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála sto lety bylo vše jinak. Zajímavé nové poznatky přinesl čtenář deníku Metro.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou

Stanice metra Pražského povstání

Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Ve stanici Hlavní nádraží skočil člověk před přijíždějící soupravu. Svým zraněním na místě podlehl.

Kingdom Come: Deliverance naživo. Fanoušci kultovní hry zaplaví Kutnohorsko

Vývojáři studia Warhorse představili novinky, se kterými propojí svět hry KCD a...

Pokračování úspěšné RPG hry Kingdom Come: Deliverance (KCD) se stejně jako úvodní dějství odehrává převážně v kulisách středověkého Kutnohorska. Na jedné z nich – věžovité tvrzi Malešov, dnes...

6. března 2026  19:22

Přehled výluk 2026: DPP zatím ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc

Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...

Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a rekonstrukcí, které ovlivní cestování v Praze v roce 2026. Čeká nás tradiční výměna dřevěných pražců na lince C,...

6. března 2026  18:42

Na svastiku vapkou. Z mariánského sloupu zmizely nasprejované symboly

Z mariánského sloupu na Staroměstském náměstí odstranili nasprejované symboly....

Kříž, rovnítko a svastiku, které neznámý pachatel v noci na čtvrtek nasprejoval na ohrazení mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí, z památky zmizely. V pátek odpoledne je pracovníci...

6. března 2026  18:32,  aktualizováno  18:32

V ústecké galerii se umělci zamýšlí nad výzvami spojenými s bydlením

ilustrační snímek

V ústecké galerii Hraničář se umělci v nové výstavě zamýšlí nad výzvami spojenými s bydlením. Představují dobré i špatné příklady řešení krize bydlení v praxi,...

6. března 2026  16:59,  aktualizováno  16:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Auto v pátrání bylo plné podezřelých věcí. Řidič zmizel, hledá ho policie

Policisté v ulici Sážečská na Praze 10 prověřují vozidlo, které je vedeno v...

Policie v Praze prověřuje případ vozidla, které bylo vedeno v celostátním pátrání. Auto se podle oznámení pohybovalo na Praze 10 v ulici Sážečská. Hlídka po příjezdu začala okolí prohledávat a ve...

6. března 2026  18:02

Ostrava pro děti z ukrajinského Dnipra pořádá zimní tábor v Beskydech

ilustrační snímek

Čtyři desítky dětí z válkou zasaženého ukrajinského Dnipra jsou na zimním táboru v Beskydech. Zorganizovalo ho pro ně město Ostrava. O tuto formu pomoci vedení...

6. března 2026  15:57,  aktualizováno  15:57

Společnost Huawei uvádí na trh řadu firewallů HiSecEngine USG6000G, které chrání podniky na jejich cestě k plné inteligenci

6. března 2026  17:21

Huawei představuje vylepšené řešení Xinghe AI Fabric 2.0 pro éru umělé inteligence

6. března 2026  17:18

Známý bar v Ostravě do poloviny dubna zavře. Soud potvrdil výpověď z nájmu

Bar U Waldemara v centru Ostravy patří k tamním nejznámějším podnikům. (14....

Krajský soud v Ostravě rozhodl o platnosti výpovědi z nájmu baru U Waldemara v centru Ostravy. „Proti rozhodnutí už není možné odvolání,“ konstatoval mluvčí krajského soudu Igor Krajdl.

6. března 2026  17:12,  aktualizováno  17:12

Na trati z Liberce do Frýdlantského výběžku po srážce s vlakem zemřel muž

ilustrační snímek

Na železniční trati z Liberce do Frýdlantského výběžku zemřel dnes po srážce s osobním vlakem muž. ČTK to řekla policejní mluvčí Klára Jeníčková. Kvůli...

6. března 2026  15:22,  aktualizováno  15:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hradec Králové opraví historický komín bývalé koželužny ve čtvrti Kukleny

ilustrační snímek

Magistrát v Hradci Králové opraví historický komín v areálu bývalé koželužny ve čtvrti Kukleny. Dosud chátrající zděný komín o výšce 33,5 metru hodlá zachovat...

6. března 2026  15:19,  aktualizováno  15:19

Březen, na ryby jedem! Poradíme, jak si nejlépe čas u vody s prutem užít na začátku jara

David Fořt a jeho kapitální kapr

Březen je pro mnoho rybářů symbolem nového začátku. Zima pomalu ustupuje, dny se prodlužují a příroda se probouzí. Voda je však stále studená a ryby se chovají jinak než v době, kdy už slunce hřeje...

6. března 2026  16:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.