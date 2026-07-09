Kladenská střední průmyslová škola bude mít nové učebny pro IT a strojírenství

Kladenská střední průmyslová škola bude mít nové učebny pro výuku informačních technologií a strojírenství. Cílem je zvýšení kvality odborného vzdělávání, které bude odpovídat požadavkům zaměstnavatelů. Přibude také bezbariérový přístup. Krajští radní nyní vybrali firmu, která úpravy zajistí. Hotovo by mělo být příští rok v květnu, informovala dnes v tiskové zprávě mluvčí hejtmanství Zuzana Žídková.
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno bude mít nejen moderní učebny, ale také laboratoře a školní dílny. "Průmysl se bleskově vyvíjí a my musíme zajistit, aby technické vzdělávání v našem kraji drželo krok s realitou. Současné vybavení kladenské průmyslovky už bohužel naráželo na své limity. Díky této investici do stavebních úprav, nových laboratoří mikroelektroniky i mechatroniky a modernizace IT sítí dostanou žáci, studenti i učitelé zázemí odpovídající 21. století," vysvětlil krajský radní pro vzdělávání Milan Vácha (STAN).
Stavební úpravy včetně bezbariérových přístupů vyjdou na téměř 12 milionů korun. Na stavební práce naváže dodávka a montáž vybavení včetně zabezpečení připojení školy za téměř 20 milionů korun.