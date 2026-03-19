Kladenské divadlo uvede Rebely, představí se nová členka souboru Bínová

Kladenské divadlo uvede muzikál Rebelové v režii Jana Kříže. V jedné z hlavních rolí se představí nová členka souboru Karolína Bínová. Premiéra bude 17. dubna. V inscenaci se objeví téměř celý soubor kladenské scény, ale i několik hostů: Lucie Bikárová, Milan Peroutka a Jan Brožek. ČTK o tom dnes informovala Eva Válková z kladenského divadla.
Kříž upravil scénář Filipa Renče a Zdeňka Zelenky, jeho filmové zpracování mělo premiéru v roce v roce 2001. "Režisér Jan Kříž se rozhodl pro méně výrazné výtvarné řešení ve srovnání s filmem. Spoléhá se na světelné a herecké střihy umožňující dynamické změny dějiště," uvedla Válková.
Podle ní choreografie Petry Parvoničové podporují hlavní témata inscenace tím, že navozují jak děsivou atmosféru všeobecné nedůvěry, tak idylickou náladu letní lásky.
Film o trojici maturantek, které se zkraje léta 1968 seznámí se třemi dezertéry prchajícími za hranice východního bloku, proměnil dvě z pěti nominací na ocenění Český lev a zvítězil ve dvou kategoriích na Zlín Film Festivalu.