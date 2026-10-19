Kladenské divadlo uvede Revizora, v hlavních rolích budou Racek a Kocek

Kladenské divadlo chystá uvedení komedie Revizor Nikolaje Vasiljeviče Gogola. V hlavních rolích se představí Jiří Racek jako hejtman a Maxmilián Kocek jako úředník Chlestakov, ale i další členové souboru. Režisérem inscenace je Tomáš Svoboda. Premiéra bude 13. listopadu, informovala dnes za kladenské divadlo Eva Válková.
"Nastudování režiséra Tomáše Svobody se vyznačuje chutí vyprávět Gogolův příběh dnešnímu mladému obecenstvu. K tomu využívá všudypřítomnou nadsázku, která se nevyhýbá ani herecké stylizaci," uvedla Válková.
Na scéně, kterou připravil Nikola Tempír, se objeví i nadrozměrné odpadky, které postavy označí jako památky města nebo vybavení domácnosti. Autorkou kostýmů je Anna Forstová. "Teplákové soupravy a šusťákové bundy vybraných značek evokují neúspěšnou snahu postav vypadat movitě a na úrovni," dodala Válková.
Revizora uvedla kladenská scéna naposledy před 22 lety.