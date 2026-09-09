Kladenské ekocentrum dokončilo nový pavilon s učebnou, přiblíží dětem přírodu

Kladenské Naučné středisku ekologické výchovy (NSEV) dokončilo pavilon s učebnou, kde přiblíží dětem přírodu. Areál tak bude mít dvě učebny, což umožní pracovat současně se dvěma třídami. Kromě vzdělávání školáků středisko pořádá víkendové akce pro rodiče s dětmi, programy pro školy, pobytové programy i příměstské tábory. Děti se při nich zážitkovou formou učí o zvířatech, krajině, vodě, energiích nebo třídění odpadu, informoval dnes v tiskové zprávě mluvčí kladenské radnice Vít Heral.
"Novou budovu bychom chtěli primárně zaměřit na příchozí programy. Díky jejímu vybudování jsme získali hlavně lepší komfort pro děti. Chtěli jsme, aby zázemí u nás bylo co nejkvalitnější," řekl ředitel NSEV Patrik Kučera.
Celkové náklady na nový pavilon přesáhly 20 milionů korun, většinu pokryla evropská dotace. Součástí pavilonu jsou toalety, kanceláře, technické zázemí i skladovací prostory. Zajímavostí budovy je její samostatnost ve výrobě energie.
Součástí rozvoje areálu je i sousední vodní park Čabárna, který město koupilo loni na jaře od soukromého majitele. "Rozsáhlé pozemky jsme získali do vlastnictví města, abychom scelili tento krásný kus přírody se soustavami rybníků a vzácným ekosystémem, o který musíme pečovat," uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). Při rozsáhlém úklidu bylo potřeba odstranit desítky tun odpadu. Návštěvníci si nyní mohou místo projít, je tam i nový stánek s občerstvením. Město spolu s odborníky v současnosti připravuje studii celkové obnovy Čabárny.
U areálu je také záchranná stanice pro živočichy. Nedávno v ní přibyly voliéry pro čápy bílé i černé a nově je možné vidět také orla mořského.