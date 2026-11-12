Kladno chystá na advent koncerty, vánoční vláček i živý betlém

Kladno chystá na advent koncerty, vánoční vláček, kluziště i živý betlém. Před rozsvícením vánočního stromu na náměstí Starosty Pavla, které bude v neděli 29. listopadu od 18:00, zahraje Janek Ledecký v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Lidé si mohou tradičně z kladenského vánočního stromu vzít obálku s přáním dětí z dětských domovů v Kladně, Ledcích, Unhošti a Novém Strašecí. Dárky pro ně bude možné odevzdat do městského informačního centra. Součástí série akcí nazvané Kladenské Vánoce bude 5. prosince i výprava Mikuláše s anděly a čerty, informoval dnes v tiskové zprávě mluvčí kladenské radnice Vít Heral.
V adventním programu letos v Kladně vystoupí také hudebník David Koller, kapely Děda Mládek Illegal Band a Jelen a Kateřina Marie Tichá. Kluziště bude stejně jako loni v zahradě kladenského zámku, naopak betlém se zvířátky se přesune ke stodole u zámecké zahrady.
"Vánoce pro mě vždycky byly tím nejkrásnějším svátkem. Mým vlastně jediným přáním v osobním i profesním životě je, aby si je všichni co nejvíce užili a byli spokojení. Věřím, že k tomu pečlivě přichystaným programem Kladenských Vánoc přispějeme," řekl primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).
Kromě stánků s občerstvením budou na náměstí Starosty Pavla pro návštěvníky také tři ohniště pro zahřátí i opečení buřtů. V některých dnech se lidé budou moci vyfotit se Santa Clausem. Vánoční výzdoba bude také v zámecké zahradě i ve Dvořákových sadech. Podrobnosti o programu jsou na webu www.kladenskevanoce.cz.