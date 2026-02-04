Ve středu pokračovaly další procesní úkony a krajští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaapadesátiletého muže, kterého obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy. V případě prokázání viny a odsouzení mu hrozí až 18 let vězení.
„Vyšetřování případu, jeho okolností a motivu, stále pokračuje,“ uvedla Suchánková.
Šestačtyřicetiletá žena zemřela podle prvotních informací policie po hádce, když muž na manželku zaútočil nožem.
„Pacientka utrpěla těžká poranění v oblasti zad a hrudníku,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí krajské záchranné služby. Žena zraněním na místě podlehla.