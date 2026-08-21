Kladenský magistrát zaregistroval pro podzimní volby všech devět kandidátek

Kladenský magistrát zaregistroval pro podzimní komunální volby všech devět podaných kandidátních listin. Úřad neodmítl žádnou kandidátku. ČTK to dnes řekl mluvčí magistrátu Vít Heral. Stejný počet kandidátek magistrát registroval i před minulými komunálními volbami, do 33členného zastupitelstva se po volbách dostalo pět z nich. Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října. Kompletní přehled jmen kandidátů zveřejní Český statistický úřad příští týden.
Před čtyřmi lety vyhrála v Kladně komunální volby Volba pro Kladno, druhá byla ODS. Město vede koalice Volby pro Kladno a ANO.
Lídři dvou nejúspěšnějších stran z minulých voleb zůstávají stejní: Volbu pro Kladno vede primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) a ODS kaskadér, koordinátor kaskadérských týmů a zastupitel Leoš Stránský. Ani ANO lídra nezměnilo, vede ho poslanec a kladenský náměstek František Bureš.
Kandidátky podala také další uskupení, Kladeňáci s lídryní Annou Gamanovou, dále SPD, Svobodní, Unie pro sport a zdraví, Motoristé sobě a Za Kladno, které si můžeme dovolit! (sdružení KSČM, SOCDEM a nezávislých kandidátů).
Volba pro Kladno v roce 2022 vyhrála volby se 14 mandáty, druhá byla ODS se šesti mandáty. Po pěti mandátech získaly ANO a Opravíme Kladno (Piráti a STAN), tři mandáty SPD.
Politické subjekty pro komunální volby v Kladně a oznámení lídři:
Název volebního uskupení Lídr 2026 Lídr 2022 Lídr 2018
Volba pro Kladno Milan Volf Milan Volf Milan Volf
ODS Leoš Stránský Leoš Stránský Dan Jiránek
ANO František Bureš František Bureš Jiří Chvojka
Opravíme Kladno (Piráti a STAN) Roman Hájek
Koalice pro Kladno (ČSSD a Zelení) Jiří Kunc (ČSSD)
Společně pro Kladno (TOP 09 a KDU-ČSL) Petr Soudek
KSČM Vladimír Moucha Vladimír Moucha
SPD ? Václav Bošek Oldřich Černý
Přísaha Jaroslav Pelc -
Kladeňáci Anna Gamanová Tomáš Kutil
ČSSD Zdeněk Syblík
Zelená pro Kladno Ondřej Novák
Strana svobodných občanů Jana Urzová
Motoristé sobě ?
Za Kladno, které si můžeme dovolit! (sdružení KSČM, SOCDEM a nezávislých kandidátů) ?
Unie pro sport a zdraví ?
Svobodní ?
Zdroj: kandidáti, mluvčí politických stran a volby.cz