Kladenští policisté pátrají po 74letém muži, odjel dopoledne na kole

Kladenští policisté pátrají po čtyřiasedmdesátiletém muži, který dnes dopoledne odjel z místa bydliště v kladenské místní části Kročehlavy na svém jízdním kole a doposud se nevrátil. Mobilní telefon u sebe nemá. Vzhledem ke zdravotním komplikacím, se kterými se senior potýká, existuje důvodná obava o jeho zdraví i život. Policie to večer uvedla na webu.
Pohřešovaný Zdeněk Lefner je asi 180 centimetrů vysoký, má krátké šedé vlasy a modré oči. Na sobě měl modré šusťákové kalhoty, šedou bundu, šedé tenisky a odjel na jízdním kole tmavě zelené barvy.
Policisté prověřili oblíbená místa, kam muž na kole jezdí, hledali i v okolí jeho bydliště, doposud se jim ho ale nepodařilo najít. Obrátili se proto na veřejnost. Své poznatky mohou lidé sdělit na lince 158.