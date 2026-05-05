Kladenští strážníci nově používají dron, pomáhá hlavně v nepřehledném terénu

Kladenští strážníci nově používají dron, který jim pomáhá například při pátrání v nepřehledném a špatně přístupném terénu nebo při odhalování černých skládek. Postupně městská policie pořídí dronů více, sloužit by mohly i jako podpora takzvaných prvosledových hlídek státní policie, a to nejen v Kladně, řekla dnes ČTK mluvčí kladenských strážníků Zuzana Hokrová.
Školení na ovládání dronu absolvovalo zhruba 40 kladenských městských policistů a operátorů, přibližně polovina z celkového počtu kladenských strážníků. "V novém operačním středisku, které právě budujeme, je také počítáno se stanovištěm pro operátora dronů, jež budou ovládány odtud. Nyní drony využívají strážníci přímo při hlídkové činnosti v terénu," uvedl ředitel Městské policie Kladno Michal Strieborný.
Strážníkům drony slouží třeba při kontrolách zahrádkářských kolonií, okolí hřbitovů, vodních ploch, opuštěných objektů, průmyslové zóny, ale i při hlídkové činnosti v centru města, například na schodišti v části Podprůhon a na dalších místech, kde je podle mluvčí problematické efektivní umístění pevných kamer.
Dron pomáhal i při hledání koně, který utekl majitelce a běhal v lese u části Hnidousy. Technologie posloužila též při dopadení dvou zlodějů šrotu s kárkou, na které měli naložené staré kolejnice vážící přibližně 200 kilogramů. Součástí vybavení dronu je termovize, která umožňuje pátrat po lidech i v noci.
Ve druhém největším středočeském městě, v Mladé Boleslavi, městská policie zatím drony nemá. "Tímto tématem se bude do budoucna zabývat, ale v nejbližších měsících jimi rozhodně disponovat nebude," odpověděl ČTK za město Pavel Šubrt.
Drony slouží například v Ústí nad Labem. Strážníci je využijí například ke kontrole lidí bez domova a pytláků. Jednotku dronů nedávno zřídila třeba i městská policie v Jabloneci nad Nisou.