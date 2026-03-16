Kladno zpracovává podklady na stavbu městského útulku pro psy. Chce být nezávislé na soukromém útulku Bouchalka, ve kterém veterináři a policie prověřují možné týrání zvířat. Záměrem Kladna je mít moderní útulek odpovídající současným standardům, a to nezávisle na výsledcích prověřování. Částečně by útulek mohl sloužit i kočkám, řekl na dnešním jednání kladenských zastupitelů kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). Krajská veterinární správa minulý týden oznámila, že v útulku dosud nezjistila problémy, kvůli kterým by bylo potřeba podat návrh na odebrání zvířat. Prověřování dalších podnětů pokračuje.
Útulek Bouchalka je v současnosti v regionu jediný. Kladno s ním má smlouvu. Za rok je ve městě podle primátora odchyceno kolem 100 psů, z toho se majitelům podaří vrátit zhruba 80. Zbylá zvířata zůstávají v útulku a čeká je adopce. Poté, co město zjistí základní informace včetně nákladů na vybudování a provoz, rozhodne o dalším postupu. "Přípravu podkladů jsem zadal jako prioritu s cílem zahájit provoz co nejrychleji. Reálně se jeví období jednoho roku," uvedl primátor. Zvažovanou lokalitou je například bývalý hotel LaPark.
V neděli se v Kladně konala demonstrace za ukončení provozu útulku Bouchalka, na kterou přišlo přibližně 1000 lidí. Péči o psy v útulku Bouchalka kritizuje mimo jiné spolek Unie práv zvířat. Majitelka útulku Eugenie Sychrovská už dříve ČTK řekla, že se do ukončení vyšetřování nebude vyjadřovat. O umístění zvířat do útulku rozhodují podle zákona obce. S útulkem Bouchalka spolupracují desítky obcí a měst z Kladenska.