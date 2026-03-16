Kladno bude letos hospodařit s 3,65 mld. Kč, začne oprava Sítenského mostu

Kladno bude letos hospodařit s výdaji 3,65 miliardy korun, návrh rozpočtu dnes schválili zastupitelé. Největší investicí bude zahájení opravy Sítenského mostu, celkem bude stát téměř 200 milionů korun. Vznikne také kulturní centrum ve stodole u zámku, náklady budou kolem 100 milionů korun. Letošní rozpočet je schodkový. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je zhruba 780 milionů korun a město ho pokryje ze zůstatku z předchozích let a z úvěrů. Těmi kryje i investice, které následně částečně zaplatí dotace. Podle rozpočtu schváleného na loňský rok mělo Kladno hospodařit se třemi miliardami korun.
"Rozpočet konečně po letech stagnace zaznamenává nárůst v oblasti daňových příjmů," uvedl náměstek kladenského primátora Přemysl Mužík (Volba pro Kladno). Výši daňových příjmů rozpočet předpokládá ve výši 2,07 miliardy korun, rozpočet pro loňský rok počítal s částkou 1,74 miliardy korun.
Rekonstrukce Sítenského mostu by měla začít na podzim, na konci dubna by měl být hotový projekt. Další letošní zásadní investicí je například obnova náměstí Svobody v centru města, která by měla být hotová v létě. Město za ni zaplatí kolem 100 milionů korun, část pokryje evropská dotace. Opoziční zastupitelka Anna Gamanová (STAN) dnes kritizovala například již zahájenou investici do náměstí Svobody. Podle ní jsou ve městě jiná místa, která potřebují opravu, například některé silnice jsou ve špatném stavu.
Úvěrové zatížení Kladna ke konci loňského roku činilo přibližně 1,2 miliardy korun, letošní splátka úvěrů bude necelých 102 milionů korun.