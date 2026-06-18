Kladno dál řeší, jak zajistit nový útulek, jednou z možností je odkup Bouchalky

Kladno dál řeší, jak zajistit nový útulek pro psy. Jednou z možností je odkup soukromého útulku Bouchalka u Buštěhradu, s nímž Kladno už dříve ukončilo smlouvu. Podmínky odkupu ani další podrobnosti zatím nejsou stanovené, řekl ČTK kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).
Kontrola veterinární správy zjistila v útulku porušení několika zákonů a Kladno i řada dalších obcí z regionu s ním ukončily spolupráci. Majitelka útulku Eugenie Sychrovská se proti výsledkům kontroly odvolá, řekla už dříve ČTK. Útulek už dříve kritizovaly některé organizace ochránců zvířat.
"Zvažujeme, kdyby paní Sychrovská chtěla ten útulek prodat, tak město Kladno to bere jako jednu z nejlepších alternativ a pracujeme na ní," uvedl primátor.
Kladno chce vybudovat moderní útulek se zázemím, a to nejen pro psy, ale i pro kočky. Letos v březnu primátor zmínil jako jednu z variant i areál bývalého hotelu La Park, který město vlastní.
Také spolek Anidef vypsal na nový útulek, který má Bouchalku nahradit, sbírku a hledá v regionu vhodný pozemek. Dosud vybral téměř 14 milionů z potřebných 32 milionů korun. Letos v létě vedení spolku rozhodne, zda postaví nový útulek ve středních Čechách nebo rozšíří současný útulek v obci Žim na Teplicku.
Veterinární správa zjistila v útulku Bouchalka několik porušení zákonů, avšak řízení pokračuje. Podrobnosti veterinární správa zveřejnění až po uplynutí zákonných lhůt a vypořádání podaných námitek.
Útulek byl do letošního roku v regionu jediný, Kladno a desítky dalších obcí s ním měly smlouvu o odchytu psů, nyní už většina spolupráci ukončila.