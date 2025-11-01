Po osmi minutách odhalili hlavu. Na Kladensku zavalila zemina dělníka, zemřel

  13:42
V Rymáni na Kladensku zavalila v pátek odpoledne dělníka zemina. Zemřel na místě. Okolnosti neštěstí vyšetřují policisté. Zemina se sesunula ve výkopu, objasnil mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.
Hasiči k zavalenému muži vyjížděli po čtvrté hodině odpoledne. „Byl zcela zasypán, zahájili jsme záchranné práce,“ uvedl Sýkora. Dodal, že během osmi minut hasiči zabezpečili výkop a odhalili mužovu hlavu.

Následně lékař konstatoval jeho smrt. Poté pokračovalo vyprošťování jeho těla. Hasiči na místě pracovali do pozdních večerních hodin.

Postup v takových případech hasiči podle mluvčího dělí na dvě kategorie, a to záchranu, kdy bojují o čas a snaží se rychle a maximálně bezpečně zachránit zavaleného, druhou kategorií je vyproštění, kdy je jasné, že člověk ve výkopu zemřel.

Zavalený dělník dostane po sedmi letech v kómatu odškodné 4 miliony

„Zatímco v prvním případě postupujeme rychleji a tolerujeme vyšší dávku rizika pro hasiče, ve druhém případě se práce zpomalí a vše musí být naprosto bezpečné. I zde jsme nejdříve pracovali v režimu záchrany,“ sdělil Sýkora.

Výkop se podle mluvčího hasičů obecně nejčastěji zbortí tím, že se vykopaná zemina klade na jeho hranu. „Váha vykopané zeminy pak působí na stěnu výkopu a ta může povolit,“ vysvětlil Sýkora. Okolnosti případu v Rymáni prověřují policisté, příčinu zatím oficiálně neurčili.

Do akce vyjížděl sací bagr

Hasiči využili sací bagr záchranného útvaru hasičů, který dokáže rychle nasát mokré i suché materiály, jako je zemina, suť, bahno, a urychlit tak záchranné i vyprošťovací práce.

„V podstatě dokáže vysávat zeminu stejně jako vysáváme prach vysavačem. Jeho nasazením se zkrátila doba zásahu, a tím i riziko pro zasahující. V tomto případě urychlil zásah řádově o hodiny,“ doplnil mluvčí.

V Holubicích u Prahy 22. října zemřel dělník, na kterého spadla zeď. Neštěstí se podle policie stalo zřejmě při demoličních pracích ve starším zemědělském objektu. Okolnosti úmrtí vyšetřují kriminalisté.

