Únik kyseliny mravenčí v kladenské firmě. Jeden člověk skončil v nemocnici

Událost byla nahlášena ve středu kolem 07:45. Barel o objemu tisíc litrů, ve kterém byla směs kyselin s převahou kyseliny mravenčí, prorazila při manipulaci tříska z palety.
„Hasiči po příjezdu na místo vytyčili nebezpečnou zónu, protože odpařující se kyseliny mohou způsobit zdravotní potíže, a veškerou kyselinu, která unikla na beton či asfalt, neutralizovali pomocí jedlé sody. Následně v dýchací technice a za spolupráce s firmou vyvezli z přepravního kontejneru nepoškozené palety,“ uvedli hasiči.
V laboratořích univerzity unikla směs kyselin, jedna žena je lehce zraněná
Velkému úniku do okolí zabránili zaměstnanci společnosti, kteří přistavili záchytnou nádobu, do níž kyselina vytékala, uvedli hasiči. Kyselina se nedostala mimo kontrolovanou oblast, následky zlikviduje specializovaná firma.