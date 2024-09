Zavřené koupaliště rozezlilo Kladeňany. Teď už není personál, vysvětluje město

Koupaliště Bažantnice bylo letos otevřené jako obvykle v době letních prázdnin, a to od 1. července do 31. srpna. Předpověď počasí ale slibuje teploty na koupání minimálně do poloviny září.

Obyvatelé tento krok nechápou. „To jako proč? Když je počasí a lidi by chodili a město by tak mohlo vydělávat?“ píše Marcela ve facebookové skupině města Kladna. „Třeba ti chytráci už otevřou venkovní kluziště,“ komentuje poťouchle Stanislava.

„Otevřel si koupaliště, ale chodili mu tam lidi...,“ uvádí další z místních Filip a přirovnává uzavření koupaliště ve vedrech k absurdním cimrmanovským situacím. „Nechápu, proč má být zavřeno, když mají být vedra. No našim radním jde určitě o blaho Kladeňáků. Vše zničí a zadupou,“ dodává Štěpánka z Kladna.

Podle mluvčího kladenského magistrátu Víta Herala striktní zavření souvisí s nedostatkem personálu. „Stálí zaměstnanci se stahují na svá celoroční pracoviště, čili na krytý bazén nebo například do finské sauny. Brigádníků s příchodem školního roku rapidně ubývá,“ vysvětlil pro Kladenský deník Heral.

Druhé kladenské venkovní koupaliště Sletiště však ještě nezavírá. A tak se místní obyvatelé mohou v nestandardně tropickém září osvěžit alespoň tam.