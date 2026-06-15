Kladno mělo loni příjmy 2,66 mld. Kč a výdaje 2,48 mld. Kč, rostly daňové příjmy

Kladno loni hospodařilo s příjmy 2,66 miliardy korun a výdaji 2,48 miliardy korun. Schválený rozpočet počítal s příjmy i výdaji zhruba tři miliardy korun. Mírně vyšší byly oproti rozpočtu daňové i nedaňové příjmy, naopak kapitálové příjmy a výdaje byly nižší. Důvodem byly mimo jiné některé nedokončené či nedofakturované investice, například obnova náměstí Svobody, řekl dnes ČTK náměstek primátora Přemysl Mužík (Volba pro Kladno).
Kladno splácí několik úvěrů, peníze posloužily mimo jiné k rozsáhlé rekonstrukci zimního stadionu nebo k brzy dokončené kompletní obnově náměstí Svobody. Někteří opoziční zastupitelé, například Anna Gamanová (STAN), míru zadlužení města a podmínky úvěru kritizují. Podle Mužíka by ale investice, které by se bez úvěru dělaly později, stály i v důsledku inflace výrazně více. "Město má zdravé financování, zdravě se vyvíjí," uvedl Mužík a dodal, že rozvoj města potvrzuje i současný zájem developerů o výstavbu v Kladně.
Ke konci loňského roku bylo zadlužení města 1,24 miliardy korun. Minulý rok dosáhla splátka zhruba 49 milionů korun, letos by to mělo být přibližně 101 milionů korun.
Podle rozpočtu schváleného pro letošní rok má Kladno hospodařit s výdaji zhruba 3,65 miliardy korun a příjmy zhruba 2,87 miliardy korun. Schodek město pokryje ze zůstatku z předchozích let a z úvěrů. Největší letos zahájenou investicí bude oprava Sítenského mostu, začít má na podzim. Stát bude téměř 200 milionů korun.