Kladno obnoví park Panská louka, práce rozdělí na dvě etapy. První část mezi Unhošťskou a Dlouhou ulicí bude hotová v příštím roce. Město za ni zaplatí zhruba 50 milionů korun, z toho 28 milionů korun by měla pokrýt evropská dotace, odpověděl na dotaz ČTK mluvčí kladenské radnice Vít Heral.
"Součástí první etapy je obnova chodníků a parku, revitalizace rybníka s novými moly, vybudování workoutu a dětského hřiště a úprava parkoviště u rybníka," uvedl Heral.
Druhá etapa mezi Dlouhou ulicí a Parkem zoologická bude zahrnovat svedení vody z místních pramenů na povrch, potůček, novou vodní plochu, psí hřiště, originální dětské hřiště inspirované industriálními stavbami, vodní dětské hřiště, vyhlídkovou věž s vodními prvky, kavárnu ze zrekonstruované trafostanice a cyklostezku po bývalé trati. Počítá se též s propojením se zbytkem Sítenského údolí a výsadbu desítek nových stromů.
Panská louka navazuje na rozsáhlý park Sítenské údolí, což je největší zelená plocha v centrální části města.
Město v úterý od 17:00 pořádá veřejné projednání úprav v zasedací místnosti v přízemí budovy radnice na náměstí Starosty Pavla.