Kladno od roku 2022 zásadně investovalo do obnovy centra, využilo i úvěry

Největší středočeské město, Kladno, od roku 2022 zásadně investovalo do obnovy centra a využilo i úvěry. Největší investicí města byla v aktuálním volebním období rekonstrukce pěší zóny v centru od Poštovního náměstí až po náměstí Svobody, za více než 100 milionů korun. Podíl dluhu na průměru příjmů za čtyři roky městu téměř nevzrostl, vyplývá ze závěrečných účtů města a dat, která ČTK poskytla společnost CRIF - Czech Credit Bureau (CRIF). Kladno vede koalice Volby pro Kladno a ANO v čele s primátorem Milanem Volfem (Volba pro Kladno).
Druhé středočeské statutární město, Mladá Boleslav, je jednou ze 13 českých aglomerací zapojených do Integrovaných teritoriálních investic (ITI). Kladno patří do ITI Pražská metropolitní oblast. Pro obě středočeská statutární města to znamená zásadní příležitost pro evropskou dotační podporu investic, města na ně využila i úvěry. Relativní zadluženost Mladé Boleslavi v posledních letech klesla a v případě Kladna stoupla jen mírně a nepřekročila doporučení ministerstva financí.
Podle mluvčího města Víta Herala nebylo hospodaření Kladna v období 2022 až 2026 vůbec jednoduché především kvůli krokům minulé vlády Petra Fialy (ODS). Dopad na příjmy města měl takzvaný konsolidační balíček, v jehož důsledku příjmy klesly minimálně o desítky milionů korun. "Přesto se městu Kladnu podařilo dokončit veškeré velké investice s tím, že poslední právě finišují - tedy náměstí Svobody a Stodola, z významnějších dopravních investic například probíhají kompletní rekonstrukce ulic Petrohradská a Helsinská, Hřebečská nebo autobusového nádraží," uvedl Heral.
Ke konci loňského roku bylo zadlužení Kladna 1,24 miliardy korun. Kladno má na 70.000 obyvatel. "Lze tedy říct, že na jednoho obyvatele Kladna připadá dluh ve výši cca 18.500 korun a že výše dluhu v porovnání k výši rozpočtu činí 35 procent. V každém případě jde o zdravou zadluženost a veškeré prostředky z úvěru byly použity výhradně na strategické investice," doplnil Heral.
Loni dalo Kladno podle závěrečného účtu na investice 485 milionů korun, předloni necelých 300 milionů korun a v roce 2023 to bylo 600 milionů korun. Letošní rozpočet počítá s výdaji zhruba 3,7 miliardy korun a příjmy zhruba 2,9 miliardy korun, investice se mají přiblížit jedné miliardě korun. Schodek město pokryje ze zůstatku z předchozích let a z úvěrů. Město jich několik splácí, peníze posloužily mimo jiné k rozsáhlé rekonstrukci zimního stadionu v předchozím volebním období, obnově pěší zóny T. G. Masaryka nebo ke kompletní obnově náměstí Svobody, která bude v nejbližších týdnech dokončena.
Před čtyřmi lety kladenský rozpočet počítal s příjmy i výdaji 2,6 miliardy korun. Tehdy činil podíl dluhu na průměru kladenských příjmů za čtyři roky 53 procent, loni byl 55 procent. Jde o ukazatel stanovený ministerstvem financí pro ověření tzv. dluhového pravidla. Pokud podle něj zadlužení obce přesáhne 60 procent průměrného příjmu za poslední čtyři roky, má jej obec snížit podle vzorce daného ministerstvem.
Mladá Boleslav má přes 47.000 obyvatel a podle magistrátu vynaložila loni na investice 488 milionů korun. Podle dat společnosti Czech Credit Bureau (CRIF) tvořily kapitálové výdaje přes 26 procent celkových výdajů města. Radnice uvedla, že rozsah investic jí umožňuje i úspěšné získávání externích peněz. Podle primátora Jiřího Boušky (ANO 2011+Volba pro Mladou Boleslav) slouží čerpané úvěry zpravidla k pokrytí městského podílu při spolufinancování investic, a to i v rámci ITI. Výhodný poměr dotací a vlastních zdrojů městu umožňuje investovat více. S pomocí dotací loni financovalo například opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti, obnovu veřejného osvětlení, cyklostezky Bezděčín–Chrást a Na Celně, vybavení škol nebo nástavbu učeben 5. základní školy.
Souhrnný zůstatek městských úvěrů činil na konci roku 2025 téměř 657 milionů korun. Podle databáze CRIF klesl podíl dluhu města na průměru jeho příjmů za poslední čtyři roky z 53 procent v roce 2022 na 40 procent v roce 2025. Ukazatel dluhové služby ke konci loňského roku dosahoval podle magistrátu 7,1 procenta, zatímco na konci roku 2018 to bylo 15,52 procenta. "Některé dřívější úvěry, které postupně splácíme, byly využité částečně i na nákup rozsáhlých pozemků v lokalitě Dubce, kam jsme takto investovali zhruba 276 milionů Kč. V mezičase stoupla hodnota těchto pozemků i při velmi střízlivých odhadech minimálně na trojnásobek. Lze tedy konstatovat, že čistě hypoteticky by město dokázalo kompletní dluh pokrýt prodejem těchto pozemků," řekl Bouška.
Město má na letošní rok schválený schodkový rozpočet s příjmy 2,074 miliardy korun a výdaji 2,195 miliardy. Připravuje či uskutečňuje investice třeba do sběrného dvora, azylového domu, prostoru před hlavním nádražím, nástavby 4. ZŠ, rekonstrukce knihovny a revitalizace vnitrobloků.
Kolín patřil kolem roku 2010 k nejzadluženějším městům v Česku. Jeho závazky spojené především s výstavbou průmyslové zóny Ovčáry a bytů pro zaměstnance automobilky TPCA přesahovaly miliardu korun. Převážnou část někdejšího dluhu už město splatilo. Město chce nyní znovu využít úvěrové financování. Schválilo si úvěrový rámec až 300 milionů korun na rozšíření kapacit základních škol, například na výstavbu pavilonu školy v Sendražicích a vybudování nových tříd ve škole Kmochova. "Děláme velké infrastrukturní investice do škol a školek, kde zásadně navyšujeme kapacity a stavíme nové pavilony. Právě proto, že jsme splatili letitý kolínský úvěr, můžeme si v klidu dovolit investovat a využít případně peníze z úvěru," řekl ČTK starosta Kolína Michael Kašpar (Změna pro Kolín).
Peníze může město čerpat postupně během tří let, splácet má začít v roce 2029. Zatím z úvěru nic nečerpalo. Podle databáze CRIF klesl podíl dluhu Kolína na průměru jeho příjmů za poslední čtyři roky z 18 procent v roce 2022 zhruba na čtyři procenta v roce 2025. Město s více než 33.000 obyvateli má na letošní rok schválený přebytkový rozpočet s příjmy 1,985 miliardy korun a výdaji 1,955 miliardy korun.
Výrazný nárůst podílu dluhu města na průměru jeho příjmů za poslední čtyři roky zaznamenal podle CRIF Nymburk, a to ze tří procent v roce 2022 téměř na 36 procent v roce 2025. Do nárůstu zadlužení se výrazně promítlo čerpání úvěru na stavbu bazénu, který je v provozu od konce loňského roku. Současně měl Nymburk podle dat CRIF nadprůměrný podíl kapitálových výdajů ve srovnání s podobně velkými městy.
Zastupitelé v roce 2022 schválili dlouhodobý investiční úvěr ve výši 380 milionů korun. Město jej původně nečerpalo, protože nejprve využívalo vlastní peníze. Stavba bazénu podle údajů města stála po započtení smluvních dodatků téměř 440 milionů korun bez DPH, město na ni získalo od Národní sportovní agentury dotaci 120 milionů korun. Nymburk má na letošní rok schválený schodkový rozpočet v celkovém objemu 1,018 miliardy korun. Schodek pokryje čerpáním dříve schváleného úvěru, zapojením peněz z účtů a mimorozpočtových zdrojů.
Rakovnický rozpočet pro letošní rok počítá s výdaji 709 milionů korun Kč a příjmy 573 milionů korun. Schodek 135 milionů korun pokryjí přebytky hospodaření z minulých let. Podíl dluhu na průměru příjmů za čtyři roky v roce 2021 činil 20 procent, loni jedenáct procent.
Město se zhruba 16.000 obyvateli splácí stomilionový úvěr na modernizaci krytého bazénu dokončenou v roce 2020, doplatí jej koncem letošního roku, zbývá mu splatit téměř deset milionů Kč. Taktéž stomilionový úvěr na víceúčelové kulturní centrum dokončené v roce 2023 má město do roku 2029 a zbývá doplatit 44 milionů. Centrum stálo zhruba 150 milionů korun, zásadní část nákladů pokryla evropská dotace. Letos zastupitelé schválili nový úvěr 150 milionů korun, který poslouží ke zvýšení kapacity čistírny odpadních vod a stavbu nového kanalizačního sběrače. Jde o jedny z největších investic radnice pro letošní a příští rok.
Naopak Příbram nemá aktuálně žádný úvěr a letos by měla hospodařit s očekávanými příjmy 1,456 miliardy korun a výdaji 1,603 miliardy. Schodek téměř 147 milionů korun pokryje zapojením přebytků z minulých let. V uplynulých letech byl největší investicí města nový parkovací dům u autobusového nádraží, stál přes 100 milionů korun a také opravy vnitrobloků a ulic, například obnova ulice Jana Drdy. Město chystá spuštění rekonstrukce čistírny odpadních vod za víc než půl miliardy korun, nyní hledá zhotovitele.
Velmi nízkou zadluženost měl mezi lety 2021 až 2025 také Benešov. Letos bude hospodařit s příjmy 781 milionů korun a výdaji 1,04 miliardy Kč. Plánovaný schodek 259 milionů korun pokryje ze zůstatku minulých let a z úvěru. Jednou z největších investic za poslední roky je v Benešově loni zahájená stavba družiny pro Základní školu Dukelská, která vyjde zhruba na 200 milionů korun.
Kutná Hora má letos hospodařit s příjmy 911 milionů korun a výdaji přes 1,23 miliardy Kč. Schodek 314 milionů pokryje zapojením zůstatku na účtech. Podíl zadlužení města na průměru příjmů za čtyři roky mezi lety 2021 a 2025 klesl, v roce 2021 činil 27 procent, loni jedenáct procent. Město investovalo do oprav silnic, škol nebo rekonstrukce funkcionalistické Zelenkovy vily za více než 40 milionů korun.
Mělník splácí stomilionový úvěr, který využil na stavbu kanalizace Vehlovice. Splátka letos činí zhruba šest milionů korun. Ke konci loňského roku městu zbývalo splatit téměř 51 milionů korun. Kompletně má být úvěr splacený v roce 2033. Mělník má letos hospodařit s 1,14 miliardy korun, ve schodkovém rozpočtu využije přebytky z minulých let. Příjmy města s více než 20.000 obyvateli by měly dosáhnout 880 milionů korun. Mezi zásadní investice v posledních letech patří například nová budova pro dětskou skupinu ve Sportovní ulici nebo obnova parkoviště v Nemocniční ulici.
Berounský rozpočet letos počítá s příjmy 830 milionů a výdaji 1,1 miliardy korun. Schodek 302 milionů korun pokryje z přebytku hospodaření z předchozích let a z úvěru. Také v Berouně podíl zadlužení města na průměru příjmů v posledních letech klesal, loni byl deset procent.
Celkové příjmy obcí ve Středočeském kraji od roku 2021 až 2025 byly podle analýzy CRIF v přepočtu na obyvatele v průměru ročně hluboce podprůměrné. Částka 35.122 Kč byla v rámci krajů (průměr za poslední čtyři roky) třetí nejnižší. Oproti průměru za všechny obce dostávaly ročně o 2536 korun na obyvatele méně. "Jako celek vykázaly obce Středočeského kraje v posledních čtyřech letech velmi dobrou finanční stabilitu základních ekonomických ukazatelů charakterizujících hospodaření obcí," uvádí analýza.
Míra zadlužení obcí Středočeského kraje byla koncem roku 2025 v rámci regionů třetí nejvyšší a dosáhla 19 procent. Každý obyvatel Středočeského kraje "dlužil" koncem loňského roku v průměru 7254 Kč v přepočtu na obyvatele. Průměr za všechny kraje byl 6499 Kč. V roce 2025 se dluh obcí zvýšil o 11 procent, stejně jako u průměrné obce.
Zdroj statistických údajů: Monitor, ministerstvo financí, výpočty: CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.