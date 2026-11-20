Kladno otevřelo nové sběrné místo odpadů v ulici Jaroslava Foglara v části Kročehlavy. Lidé často nechávají odpad u popelnic, město za úklid platí miliony ročně. Sběrné místo poslouží jako náhrada za jiné, které bývalo v ulici Milady Horákové a jeho provoz skončil letos v březnu kvůli výstavbě parkoviště, odpověděl na dotaz ČTK mluvčí kladenské radnice Vít Heral. Loni za úklidy kontejnerových stání město zaplatilo přes osm milionů korun a letos k 30. září sedm milionů korun.
"Situace se tedy bohužel nelepší, uklízíme více, přesto nepořádek u popelnic je. Osvětě se věnujeme, občany pravidelně informujeme o správném nakládání s odpady prostřednictvím Měsíčníku Kladno i dalších městských kanálů," uvedl Heral a dodal, že se město snaží zapojit i mladou generaci, například prostřednictvím soutěže škol, v rámci které žáci nasbírali téměř osm tun hliníku.
Podle mluvčího se osvědčil také multikomoditní sběr, který třídění pro obyvatele usnadňuje a zefektivňuje. Lidé tak mohou do žlutých kontejnerů společně odkládat plasty, nápojové kartony i kovy.
Město naopak dává lidem, kteří odkládají odpad mimo určená místa, pokuty, ale jejich efektivita se liší případ od případu. "Nicméně když narazíme na černou skládku ve městě, tak vyzýváme vlastníka pozemku k odstranění. V těchto případech vlastníci většinou reagují a uklidí," doplnil Heral.
Na sběrném místě mohou odevzdat odpad lidé s trvalým pobytem v Kladně. Vlastníci kladenských nemovitostí, ve kterých není nikdo přihlášen k trvalému pobytu a cizinci s dlouhodobým pobytem ve městě, to mohou udělat po zaregistrování nemovitostí nebo k poplatku za komunální odpad. Kladno má kromě sběrného místa v ulici Jaroslava Foglara i tři sběrné dvory, a to ve Smečenské, Vrapické a Mládežnické ulici.
Kladno má zhruba 70.000 obyvatel. Loni platilo za systém odpadového hospodářství včetně svozů téměř 152 milionů korun. Obyvatelé města platí za svoz odpadu ročně 960 korun, ale skutečné roční náklady na obyvatele přesahují 2000 korun. Příjmy města dosahují přibližně 62 milionů korun, kromě výběru poplatků zahrnují i peníze získané za vytříděný odpad. Zbytek nákladů, 89 milionů korun, město doplácí z rozpočtu. Množství komunálního odpadu v Kladně za poslední roky mírně kleslo, loni činil průměr 296 kilogramů za obyvatele.