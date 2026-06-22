Kladno prodá vstupenky na festival Dny města Kladna přednostně svým obyvatelům

Kladno letos poprvé prodá vstupenky na festival Dny města Kladna přednostně svým obyvatelům. Lístky budou třeba pouze na sobotní program, který vyvrcholí koncertem skupiny Kabát. Festival na městském sportovní stadionu Sletiště začne v pátek 11. září a potrvá do neděle 13. září. Kvůli legislativě nezakončí akci tradiční ohňostroj, informoval dnes ČTK mluvčí radnice Vít Heral.
"Dny města Kladna jsou velmi atraktivní a kapacita Sletiště není nafukovací. Na náš skvělý program se v uplynulých letech sešli návštěvníci z poloviny republiky a vstupenky zmizely během pár dnů. Rozhodli jsme se proto nastavit takový systém, aby Kladeňáci získali přednost a dostatečný komfort zajistit si vstupenky s předstihem buď přes internet nebo fyzicky v městském infocentru," uvedl primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).
Dnes město spustilo předprodej vstupenek pro lidi s trvalým pobytem v Kladně, což mohou potvrdit přes kladenský městský portál občana nebo při nákupu v městském informačním centru. Vstupenky na sobotní program stojí 200 korun, děti do šesti let mají vstup zdarma. Od 11. srpna nabídne radnice zbývající vstupenky ve volném prodeji bez nutnosti ověření trvalého pobytu.
Součástí sobotního programu budou mimo jiné vystoupení Terezy Maškové, Michala Davida a skupin Wanastowi Vjecy, MIG 21, Lucie a Kabát. Podrobnosti o dalším programu najdou zájemci na webu www.dnymesta.cz.
Kladno původně chystalo novoroční ohňostroj odpalovaný ze střechy hotelu v části města Sítná. Hotel se ale ocitl v ochranném pásmu kvůli poblíž chovanému včelstvu. Proto ohňostroj město zrušilo a chtělo jej uskutečnit při Dnech města Kladna, avšak i část areálu a jeho okolí patří do zón, kde je používání pyrotechniky omezeno.
Od loňského 1. prosince platí v ČR novela zákona, která nařizuje při odpalování pyrotechniky dodržení bezpečnostní vzdálenosti 250 metrů od nemocnic, domovů pro seniory, stacionářů, útulků, záchranných stanic a registrovaných chovů zvířat.