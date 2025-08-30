Místo oceli sklad potravin. Nové haly v Kladně nabídnou tisíce pracovních míst

Robert Božovský
  11:02aktualizováno  11:02
Až dva tisíce lidí najde v příštích letech práci ve dvou výrobních a skladovacích halách, jejichž postupná stavba je v plánu na sanovaném brownfieldu v areálu bývalé kladenské Poldi. Stanou se součástí nového Panattoni Business Parku Kladno.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Část první haly s označením B už má hrubé obrysy a od dubna příštího roku si ji pro skladování a distribuci mražených a chlazených potravin pronajme společnost HAVI, která už v Kladně působí. Zbývající části haly B a rozměrnější hala A budou přistavěny na základě konkrétních nabídek dalších nájemců, s nimiž developer celého projektu postupně jedná.

Firma Panattoni už má vyřízena všechna potřebná povolení k výstavbě. „Jakmile se s nějakým klientem dohodneme, jsme připraveni okamžitě začít stavět další část haly B nebo halu A,“ prohlásil při páteční prezentaci celého projektu přímo v místě parku ředitel regionálního rozvoje Panattoni Jan Andrejco.

S brownfieldy pomůže miliarda, o půjčky na obnovu mohou žádat firmy i obce

Stavba první haly začala letos v březnu. Předcházela tomu už ale od předloňského jara sanace pozemků a demolice původních podzemních i nadzemních objektů, například bývalých laboratoří Poldi.

„Aktuálně pracujeme na stavbě zhruba třetiny budoucí haly B, která bude mít po kompletním dokončení rozlohu téměř 3,3 hektaru. Máme hotovou obálku a střechu budovy, v září začne betonáž podlah, zahájili jsme přípravu pro montáž chladírenských a mrazírenských technologií,“ popsal aktuální situaci Andrejco.

Peníze do rozpočtu města

Současně pokračují úpravy pozemků pro zbývající části haly B i budoucí halu A, která zabere plochu bezmála 5,6 hektaru. Kromě hal budou součástí Panattoni Business Parku Kladno také obslužné komunikace, parkovací plochy nebo nezbytná retenční nádrž. Celková investice do projektu dosáhne podle dostupných informací přibližně 120 milionů eur, tedy asi tři miliardy korun.

Podle ředitele regionálního rozvoje přispěje proměna brownfieldu ve velké části bývalých oceláren, válcoven a souvisejících provozů k ekonomickému oživení tradiční průmyslové lokality Kladenska. „Podle našich odhadů tam najde pracovní příležitosti na dva tisíce lidí, a ročně vygeneruje park do státního i městského rozpočtu z daní a odvodů více než 300 milionů korun,“ prohlásil Jan Andrejco.

Přispějí na novou silnici

Po dohodě s městem Kladnem směřují investor a developer nabídky pronájmu hal na high-tech provozy, jakými jsou například výroba polovodičů, datová centra, sklady a podobně.

„Z pohledu Kladna je investice do Business Parku v souladu s rozvojem města a představuje důležitý krok k proměně jednoho z největších průmyslových brownfieldů v zemi. Význam této investice by si měl uvědomit i stát s krajem a její daňový výnos vložit do rozvoje navazující dopravní infrastruktury, především do silničního napojení areálu na silnice prvních tříd a dálnice v okolí Kladna,“ uvedl už před časem radní pro rozvoj města Ondřej Rys (Volba pro Kladno).

Na brigádu do skladu už mladí nechtějí. Láká je práce na dálku, říkají specialisté

Developer slibuje, že z pohledu nákladní dopravy nebude park představovat pro největší středočeské město výraznou dopravní zátěž. „Například stavební suť byla z velké části recyklována a na 7 300 kubíků najde stejně jako 500 tun železa a oceli opětovné využití při stavbě nových hal,“ uvedl regionální ředitel. To zásadně snížilo počet nákladních vozů s materiálem vyjíždějících mimo areál přes městské komunikace.

Určitou zátěž, zejména pro čtvrť Švermov, by ale do budoucna mohly znamenat vozy zaměstnanců dojíždějících do parku za prací. Developer se s Kladnem dohodl na finančním příspěvku 40 milionů korun na výstavbu nové komunikace, která odvede dopravu nejen odsud, ale i z dalších částí průmyslové zóny mimo rezidenční oblasti.

Developer Kunovský: Nedostatek bytů je tikající bomba. Hrozí politický rozvrat

Nové haly budou vybaveny moderními technologiemi, včetně fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel. Součástí infrastruktury budou i dobíjecí stanice pro elektromobily. Předností kladenského brownfieldu je dopravní dostupnost. V blízkosti se nacházejí dálnice D5, D6 a D7 nebo Letiště Václava Havla.

Pokračuje také modernizace železniční trati propojující Prahu, Kladno i letiště. Panattoni proto připravuje další investici v průmyslové zóně. Nové haly chce postavit na pozemcích Strojíren Poldi, které postupně tlumí výrobu. „V příštím roce bychom chtěli získat povolení záměru a začít s demolicí stávajících objektů,“ podotkl Jan Andrejco.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Znáte všechny pražské minipivovary? Těchto 12 podniků stojí za návštěvu

V historických sklepích, ve zrekonstruovaných továrnách, ale i přímo v restauracích na očích hostům se v Praze rodí pivo, které se vymyká běžné produkci. Minipivovary se vracejí ke staletým tradicím...

Braník? Vybavím si tombolu o vajíčka a králíky, vzpomíná Lou Fanánek Hagen

„Hospoda byla jako ostrůvek,“ vzpomíná Lou Fanánek Hagen, frontman dnes už čtyřicetileté kapely Tři sestry, který doma v pubertě oznamoval rodičům: „Jedu na čundr na Braník.“

Draví ptáci v Zoo Brno budou mít novou voliéru

Draví ptáci z brněnské zoologické zahrady budou mít novou voliéru s odstavnou a expoziční částí. Vyjde na 21,3 milionu korun, dokončena má být v roce 2027....

30. srpna 2025  9:50,  aktualizováno  9:50

Ve škole v Semilech vybuduje Liberecký kraj za 186 mil. Kč centrum vzdělávání

Stavbu centra vzdělávání pro stavební obory připravuje Liberecký kraj ve Střední škole v Semilech. Projekt za bezmála 186 milionů korun je nejdražším ze čtyř...

30. srpna 2025  9:50,  aktualizováno  9:50

Kubánské náměstí

Na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích byl zahájen prodej burčáku.

vydáno 30. srpna 2025  11:24

Kubánské náměstí

Na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích byl zahájen prodej burčáku.

vydáno 30. srpna 2025  11:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}


EXTERNÍ E-MAIL
Mirja Červenková
Zajímá vás, jak bude vypadat doprava a bydlení v Praze v roce 2050? Pak navštivte výstavu Propojené město v CAMP, v areálu Emauzského kláštera na Vyšehradské...

vydáno 30. srpna 2025  11:23

Historický muzejní ústav Praha

Starý arabský zápis přepsán do moderní podoby.

vydáno 30. srpna 2025  11:20

Kubánské náměstí

Na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích byl zahájen prodej burčáku.

vydáno 30. srpna 2025  11:19

Kubánské náměstí

Na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích se konal farmářský trh.

vydáno 30. srpna 2025  11:18

Řidič BMW na Písecku jel zřejmě rychle, vůz skončil na střeše. Spolujezdec zemřel

U obce Chyšky na Písecku zemřel v noci na sobotu spolujezdec v havarovaném osobním autě, řidič se vážně zranil, uvedl mluvčí policie Jiří Matzner. Nehoda se stala bez svědků, auto s nouzovým tísňovým...

30. srpna 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Místo oceli sklad potravin. Nové haly v Kladně nabídnou tisíce pracovních míst

Až dva tisíce lidí najde v příštích letech práci ve dvou výrobních a skladovacích halách, jejichž postupná stavba je v plánu na sanovaném brownfieldu v areálu bývalé kladenské Poldi. Stanou se...

30. srpna 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

V. Brod tři měsíce opravoval kino, mimo jiné nechal vyměnit sedačky

Vyšší Brod na Českokrumlovsku rekonstruoval kino. Znovu se otevřelo pro veřejnost po třech měsících. Rekonstrukce znamenala výměny sedaček, položení nových...

30. srpna 2025  8:45,  aktualizováno  8:45

V Novém Sedle na Sokolovsku hořela v noci střecha sklárny O-I,letos podruhé

Ve sklárně společnosti O-I v Novém Sedle na Sokolovsku hořela dnes nad ránem střecha výrobní haly. Škodu hasiči předběžně odhadli na na 900.000 korun, řekl ČTK...

30. srpna 2025  8:40,  aktualizováno  8:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.