V Kladně začala stavba nového nádraží. Hotovo má být do roka a do dne

Místo hluboké díry v zemi, která vznikla po loňské demolici původního kladenského vlakového nádraží z poloviny 19. století, bude stát „do roka a do dne“ zcela nová výpravní budova. Správa železnic (SŽ) do její stavby, která začala ve středu, investuje 150 milionů korun.

Architekt Jakub Cigler (na snímku) věří, že kladenské nádraží zvýší zájem lidí o cestování po železnici, ale také, že budova se stane novým komunitním centrem. | foto: Božovský RobertMF DNES

Jde o jednu z posledních etap modernizace celého zhruba pětikilometrového kladenského úseku železniční trati Kladno – Praha. Do jeho zdvoukolejnění a celkové proměny investuje přibližně 4,7 miliardy korun. Z velké části investici kryjí evropské dotace.

Nová nádražní budova doplní už hotová nástupiště a podchod. Ten je pod zemí a spojuje ji s blízkým velkým sídlištěm Kročehlavy na jedné straně a na straně druhé s lokalitou, kde je plánována nová rozsáhlá bytová výstavba. Podchod lidé mohou využívat od července.

Architekt slibuje vzdušnost

Projektanty budovy jsou studio Jakub Cigler Architekti a Metroprojekt. Cestujícím nabídne nádraží moderní a přehledný prostor, ve kterém nebudou chybět obchody, automaty na jídlo a nápoje, toalety a výdejní boxy.

„Jedná se o udržitelnou dřevostavbu. To ji činí mezi ostatními nádražími v celém Česku ojedinělou. Věřím, že bude hezká. A hezké stavby lákají, tudíž přispěje k tomu, že budou lidé více při svých cestách z Kladna do Prahy využívat železnici,“ poznamenal architekt Jakub Cigler, jehož studio se podílelo i na modernizaci nedávno otevřeného nádraží v pražských Bubnech.

„Součástí nádražní budovy by měly být také restaurace a kavárna, takže by mohla mít i funkci jakéhosi komunitního setkávání obyvatel této části Kladna,“ dodal architekt.

Obdobně to vidí i generální ředitel SŽ Jiří Svoboda: „Počítáme, že nové nádraží bude mnohem využívanější než dřív. Kromě přívětivější podoby tomu napomůže propojení haly s podchodem i moderní architektura, která vytváří otevřený a světlý prostor.

Navíc jsme upravili původní plány, takže eskalátor z podchodu nakonec nepovede na přilehlé nástupiště, ale cestující po něm vyjedou přímo do prostoru s komerčními jednotkami,“ řekl.

Emoce jsou už minulost

Demolice původní nádražní budovy z roku 1855 vzbudila v Kladně velké emoce. Část obyvatel žádala její zachování. Nicméně objekt byl ve špatném stavu a SŽ ho se souhlasem památkářů odstranila. Nahrazení starého nádraží zcela novou a moderní budovou podpořilo také vedení města.

„Nový objekt nabídne cestujícím celou řadu benefitů. Jeho podobu jsme s architekty konzultovali. Na základě našich požadavků došlo ke zvýšení profilu budovy, takže vypadá honosněji,“ konstatoval kladenský radní pro rozvoj města a také architekt Ondřej Rys (Volba pro Kladno).

V blízkosti nádraží vybuduje SŽ ve spolupráci s kladenskou radnicí P+R parkoviště s kapacitou přibližně 250 stání. Práce na něm začnou příští rok. Komplikace řidičům působí pro dopravu dlouhodobě uzavřená ulice Milady Horákové, vedoucí kolem nádraží přes zmíněný podchod.

Podle Ondřeje Ryse bude opět zprovozněna od července příštího roku. Pokračují také práce na podchodu pod ulicí Sportovců u městského stadionu Sletiště. Tam by auta měla znovu projíždět ještě do konce letošního roku.

Práce se přesunou do další části

Na kladenský úsek železniční trati naváže modernizace nejdelší části mezi Kladnem a nádražím v pražské Ruzyni. „Máme vysoutěženého zhotovitele. Smlouva je před podpisem. Přípravné práce začnou ještě letos. Modernizace tohoto úseku bude za plného provozu a vyžádá si jen několikatýdenní výluku,“ sdělil generální ředitel SŽ.

Výraznější komplikace pro cestující přinese za dva roky rekonstrukce dalších pražských částí trati vedoucích přes Dejvice, Veleslavín a Liboc.

Velká agáve v Kostelanech nad Moravou vykvetla po 51 letech, budí zájem

Značný zájem lidí vzbuzuje raritní agáve před rodinným domem v Kostelanech nad Moravou na Uherskohradišťsku. Rostlina poprvé vykvetla poté, co ji 51 let...

7. září 2025  12:05,  aktualizováno  12:05

