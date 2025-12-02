Teplárna v Kladně skončí. Lidé mrznout nebudou, slibuje vedení města

Robert Božovský
  13:12aktualizováno  13:12
Teplárna Kladno ze Skupiny Sev. en Česká energie, která je zároveň významným tuzemským producentem elektřiny, oznámila ukončení provozu nejpozději v březnu 2027. Výroba tepla a teplé vody, které dodává prostřednictvím městské společnosti TEPO několika tisícům domácností, nemocnici, úřadům nebo školám, je pro společnost ztrátová.
Teplárna Kladno | foto: Sev.en

Teplárna i radnice ale shodně slibují, že Kladeňáci bez tepla nezůstanou. O náhradním dodavateli tepla rozhodne Energetický regulační úřad (ERÚ). Na řešení má více než rok. Teplárna však bude nadále provozovat dieselový agregát a turbínu umožňující takzvaný start ze tmy a v případě blackoutu opětovné „nahození“ některých tuzemských elektráren.

Tykač zavírá elektrárny, výroba už není únosná

Jak redakci iDNES.cz řekl generální ředitel teplárny Michal Hons, na hrozící riziko ukončení dodávek tepla a teplé vody bylo TEPO i vedení města Kladno opakovaně upozorňováno téměř dva roky.

Teplárna Kladno

Provozuje jeden z nejmodernějších českých kogeneračních zdrojů na výrobu elektřiny a tepla. Instalovaná technologie minimalizuje množství emisí vypouštěných do ovzduší. Výkon elektrárny dosahuje ve třech blocích 524 MWe. Umožňují využít palivový mix s podílem biomasy. Teplárna zásobuje Kladno teplem a teplou vodou od 90. let minulého století a zaměstnává přibližně 230 lidí. Zdroj: Sev.en

„Dlouhodobá smlouva s TEPO je pro nás za stávajících podmínek neudržitelná. Od uzavření kontraktu dramaticky vzrostla cena emisní povolenky. Městská společnost to odmítá zohlednit,“ prohlásil ředitel Hons.

Město podle něj nereflektovalo požadavek na úpravy ceníků, ani s tím související nabídku Teplárny Kladno na transformaci teplárny z uhlí na neuhelné kogenerační jednotky doplněné o záložní plynové nebo jiné kotle. To by pro společnost znamenalo investici více než jednu miliardu korun.

Kladno zvolilo cestu postavit svůj, na teplárně nezávislý nový zdroj výroby tepla a teplé vody na městských pozemcích ve čtvrti Kročehlavy. Ten je nyní ve fázi projektu. Náklady na jeho vybudování, které kompletně na svých bedrech ponese TEPO, odhaduje radnice přibližně na 200 milionů korun.

Regulovaná část cen elektřiny vzroste o procento, poplatek POZE zatím zůstává

Pokud ale město nestihne dokončit avizovanou výstavbu vlastního zdroje ani po ukončení provozu Teplárny Kladno, což je podle odhadu Honse reálné, odběratelé v Kladně bez dodávek tepla nezůstanou. O náhradním dodavateli rozhodne ERÚ.

Teplárna Kladno. Produkuje elektrickou energii a teplo pro teplárenské a technologické účely.

„Poskytli jsme mu všechny potřebné podklady. Vnímáme závažnost vzniklé situace a jsme připraveni s ním dále jednat, stejně jako se společnostmi ČEPS (Česká elektroenergetická přenosová soustava) a TEPO, městem Kladno i ministerstvem průmyslu a obchodu, a aktivně hledat možná řešení,“ uzavřel Michal Hons.

PPF přestala podporovat Klausův institut, roli donátora převzal Tykač

Těch se nabízí několik. Například, že teplárna bude energie Kladnu dál dodávat i po uvedeném březnovém termínu roku 2027, ale za podmínek stanovených ERÚ, a to až do doby, než bude mít Kladno vlastní zdroj. Seven. en Česká energie může také celou teplárnu pronajmout jinému, takzvanému nouzovému dodavateli.

Majitel Seven. en Pavel Tykač vidí problém v tom, že politické vedení Kladna není ochotno na zvýšení cen tepla přistoupit.

Teplo za přijatelné ceny

Primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) v této souvislosti sdělil, že městu byla v minulých dnech předložena nová, cenově přijatelná kalkulace, ani tu ale radnice nereflektovala, protože platná smlouva s dodavatelem je pro město výhodnější.

„Vybudujeme vlastní nezávislý zdroj tepla, který zcela pokryje dodávky pro všechny odběratele. Přípravy aktivně pokračují a nehrozí, že by lidé o teplo za přijatelné ceny přišli. Pozastavit se ale musím i nad kroky a politikou dosavadní vlády, včetně cen emisních povolenek, protože zelenou ekologií si doma rozhodně nezatopíme,“ prohlásil Milan Volf.

Teplárna z Elektrárny Mělník zásobuje Prahu už 30 let. Do pěti let pojede místo na uhlí na plyn

Jak informoval mluvčí radnice Vít Heral, lidé nemají mít obavy z razantního zvýšení cen tepla ani v případě, že by tento zdroj nebyl dokončen ani na jaře 2027. Kladno je prý připraveno rozdíl mezi stávajícími cenami a ceníkem stanoveným ERÚ až do jeho dokončení z větší části sanovat.

V městském zastupitelstvu opoziční politička Anna Gamanaová (STAN) radnici vyzvala, aby začala celou situaci co nejrychleji komunikovat s obyvateli, vlastníky bytů i správci objektů. Někteří z nich totiž v nejistotě zvažují vybudování vlastních zdrojů tepla.

