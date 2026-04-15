Zastupitelé Kladna schválili podmínky pro dvouletou dohodu s teplárnou

Autor: ČTK, iDNES.cz
  11:02aktualizováno  11:02
Kladenští zastupitelé schválili dokument, který upravuje záruky v dohodě s Teplárnou Kladno o dodávkách tepla pro další dva roky. Poté město spustí vlastní zdroj, řekl ve středu novinářům kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). Část opozičníků na jednání nedorazila kvůli výhradám k podmínkám dohody. Rozhovory s teplárnou provázel letitý spor o cenu tepla.
Teplárna Kladno | foto: Sev.en Energy

„Budeme se snažit cenu tepla udržet v té hladině, která je, a tím, že budeme mít vlastní zdroj, takže do budoucna to pro nás bude ještě jednodušší,“ uvedl primátor. Dodal, že se cena v nejbližší době nebude zvedat.

Ceny dodávky pro koncové odběratele městského dodavatele tepla, společnosti TEPO, budou nadále 742 korun za gigajoule, respektive 861 korun za gigajoule podle kategorie rozvodu.

Jednání s teplárnou trvala několik let a provázel je spor o cenu tepla. Šlo o důsledek energetické krize a růstu cen emisních povolenek, město trvalo na cenách podle smlouvy uzavřené do roku 2030, teplárna poukazovala na ekonomickou neudržitelnost.

Teplárna v Kladně skončí. Lidé mrznout nebudou, slibuje vedení města

O uzavření dohody město i teplárna informovaly letos v březnu. Nyní bylo třeba schválit část podmínek dodatku smlouvy mezi TEPO a Teplárnou Kladno. Kladenská zastupitelka Anna Gamanová (STAN) ve středu na Facebooku uvedla, že opoziční zastupitelé neměli od města odpovídající podklady.

Teplárna Kladno letos v únoru vyzvala Energetický regulační úřad (ERÚ), aby od dubna vybral nového dodavatele tepla pro město. Po několika týdnech se ale město a teplárna dohodly na další spolupráci. Teplárna Kladno patří do skupiny Sev.en Pavla Tykače, teplo vyrábí z uhlí. Kladno vede koalice složená ze zastupitelů Volby pro Kladno a ANO.

NS: Soud v Praze se znovu bude muset zabývat sporem o miliony z Key Investments

ilustrační snímek

Odvolací Vrchní soud v Praze se bude muset znovu zabývat sporem týkajícím se vrácení více než 106 milionů korun Praze 13, které městská část obdržela od Key...

15. dubna 2026  10:54,  aktualizováno  10:54

