Kladno v části Vrapice v září otevře novou školku pro více než 40 dětí

Kladno v části Vrapice letos v září otevře novou školku pro více než 40 dětí. Stavbu zajistil developer, ale jejím zřizovatelem se stane město. Převážnou část nákladů pokryje dotace určená na vznik dětských skupin. Brzy také vznikne nová školka v kladenské části Bresson namísto bývalé restaurace U Studničků, řekl ČTK náměstek primátora Přemysl Mužík (Volba pro Kladno). V Kladně aktuálně pokračuje několik developerských projektů, nové školky poslouží pro současné i nové obyvatele města.
Město za školku zaplatí zhruba 48 milionů korun, zároveň ale podle náměstka získá dotaci 42 milionů korun a přispěje i developer, který poblíž staví byty. "Darem jsme dostali od té firmy devět milionů na DPH, protože dotace původně byla na částku včetně DPH, pak to ministerstvo pro místní rozvoj změnilo, je to jenom bez DPH," vysvětlil Mužík.
Školku v části Bresson buduje kladenská nezisková organizace Špunti v pohybu, stavební část by měla být hotová na konci letošního roku. Kapacita školky by měla být také kolem 40 dětí a na vybudování poslouží evropské dotace i třináctimilionový příspěvek města Kladna. Školka by měla být zaměřená na podporu a rozvoj sportovních aktivit.
Kladno zřizuje přibližně 20 mateřských škol s celkovou kapacitou kolem 2000 míst. Při zápisech se do školek běžně dostávají všechny tříleté děti, v případě dvouletých záleží na situaci v konkrétních školkách. Ve městě působí i několik soukromých školek.
Město má zhruba 70.000 obyvatel, ale v posledních letech zde developeři spustili řadu projektů na výstavbu stovek bytů. Aktuálně pokračuje developerská výstavba v několika lokalitách, mimo jiné v části Ostrovec, v okolí čtvrti Dubí, v centru, kde například vzniká téměř 200 bytů na místě bývalých mrazíren nebo v části Rozdělov, kde v brownfieldu po bývalé cihelně začala stavba šesti nízkoenergetických domů.