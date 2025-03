Klecany a Roztoky spojí lávka

Projekt a vypořádání pozemků má na starosti klecanská radnice, Středočeský kraj následně zajistí výstavbu. „Lávka propojí páteřní cyklostezku podél Vltavy z Prahy do Mělníka. Obyvatelé Klecan by navíc získali snadný a rychlý přístup na vlak do Roztok,“ doplnil krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký. Náklady na výstavbu, která by měla začít v roce 2028, mají činit zhruba sto milionů korun.