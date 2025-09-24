Zrcadlová kaple Klementina představuje vzácné rukopisy Kosmovy kroniky

Jan Bohata
  18:42aktualizováno  18:42
Odhalit tajemství Kroniky Čechů učeného děkana svatovítské kapituly Kosmy lze nyní v Zrcadlové kapli v areálu Klementina. Od čtvrtka 25. září zde totiž začíná výstava s názvem Nejstarší rukopisy. Jedná se o hlavní akci, na níž Národní knihovna ČR (NK ČR) a další instituce připomínají v rámci projektu k 900. výročí úmrtí proslulého kronikáře. Výstava potrvá pouze měsíc.

V Zrcadlové kapli organizátoři soustředili téměř všechny dochované středověké rukopisy Kosmovy kroniky. A to včetně vzácného, tzv. Lipského rukopisu z 12. století s jediným dochovaným vyobrazením autora, byť podle odborníků pravděpodobně fiktivním.

Je to naše největší výstava takřka po 20 letech, od roku 2007 a výstavy Kodexu Gigas. Kosmas představuje význačnou postavu tuzemských dějin. Její příprava trvala dva roky,“ zdůraznil Tomáš Foltýn, generální ředitel NK ČR.

Originály rukopisů Kosmovy kroniky poprvé společně v pražském Klementinu. (24. září 2025)
Originály rukopisů Kosmovy kroniky poprvé společně v pražském Klementinu. (24. září 2025)
Originály rukopisů Kosmovy kroniky poprvé společně v pražském Klementinu. (24. září 2025)
Originály rukopisů Kosmovy kroniky poprvé společně v pražském Klementinu. (24. září 2025)
13 fotografií

Tato díla jsou společně představena poprvé po 900 letech. „Vedle rukopisů Kosmovy kroniky, představíme Kosmu jako autora a člověka Snažili jsme přiblížit vše podstatné, co o Kosmovi víme. Výstava se věnuje rovněž takzvanému druhému životu kroniky,“ uvedl Tomáš Klimek, ředitel Odboru historických a hudebních fondů NK ČR.

Národní knihovně se podařilo vyjednat jejich zapůjčení například z Bavorské státní knihovny nebo Rakouské národní knihovny. K vidění jsou též rukopisy z Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze, Lobkowiczké knihovny v Nelahozevsi, Národního muzea či Archivu města Brna.

I středověkého kronikáře rozčilovali politici. Kniha líčí příběh Kosmy

Kosmova kronika představuje mimořádně důležitý, rozsáhlý pramen k poznání dějin Čech z doby jejich formování v raném středověku. Ovlivňoval všechny pozdější kronikáře, pro něž představoval hlavní zdroj poznání dějin, debaty o interpretaci díla vedli i novodobí historikové.

Autograf, neboli původní text díla, se sice nedochoval, ale to bývá u středověkých textů běžné. Experti ale znají obsah patnácti středověkých opisů Kosmovy kroniky. V Zrcadlové kapli jsou shromážděny rukopisné opisy, které byly rozptýleny v osmi významných knihovnách po nejen střední Evropě.

GLOSA: Milý poutníku z 18. století, z rodinek na výletě bys byl i dnes zklamán

K návštěvě Zrcadlové kaple je nutné si předem rezervovat termín, doba prohlídky je omezena na 30 osob a 30 minut. Vstupenky na volné termíny si lze pořídit například na portálu Goout anebo přímo na místě v Klementinu. volné vstupenky na požadovaný termín při zakoupení na místě nelze garantovat.

Expozici nejcennějších rukopisů provází výstavy v Galerii a Výstavní chodbě Klementina. Návštěvníci zde mají možnost i pohovořit s virtuálním kronikářem Kosmou.

Poslední vpisek

Kroniku Kosmas vedl až do roku 1125, za jeho poslední větu kdosi doplnil stručnou připomínku, že autor zesnul 21. října. Šlo o další dramatický rok Čech, v němž na tradiční kamenný stolec českých knížat uprostřed Hradu usedl nejmladší ze synů krále Vratislava II., Soběslav I.

Propojené české a polské legendy. Kosmas se při psaní mohl inspirovat v Krakově

Kronikář se narodil zřejmě roku 1045 asi v kněžské rodině okolo svatovítské kapituly. Stalo se tak v éře panování knížete Břetislava I., jehož později vedl ve svém díle v mimořádné oblibě. Dal mu i zvučnou přezdívku Český Achilles. Kosmas mladá léta strávil na studiích v Lutychu.

Domů se vrátil v 90. letech 11. století, mimořádně vzdělaný děkan na pergamen vybroušenou latinou zaznamenával příběhy třeštění vládců Čech a elit po jejich boku, válečná tažení, ale i rozbouřené živly, deroucí se pražskou aglomerací. Dílem se mihne též idylka od rodinného krbu s družkou Božetěchou.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

V Královéhradeckém se kvůli větru ocitlo bez elektřiny přes 4000 domácností

V Královéhradeckém kraji bylo dnes odpoledne kvůli silnému větru bez dodávky elektřiny přes 4000 domácností. K 15:00 energetici v kraji evidovali 11 poruch na...

24. září 2025  18:48,  aktualizováno  18:48

Nové LED osvětlení katedrály v Olomouci šetří energii a zvýrazňuje detaily

Katedrálu svatého Václava v historickém centru Olomouce po setmění osvěcuje nová soustava sedmi desítek LED svítidel, která oproti původnímu osvětlení...

24. září 2025  18:34,  aktualizováno  18:34

Liberec dostal dvě nabídky v zakázce za 720 milionů na svoz komunálního odpadu

Liberec dostal dvě nabídky v soutěži, v níž hledá firmu, jež zajistí ve stotisícovém městě sběr a likvidaci komunálního a tříděného odpadu na další až čtyři...

24. září 2025  18:25,  aktualizováno  18:25

Silný vítr v Královéhradeckém kraji lámal stromy, hasiči měli přes 120 výjezdů

Královéhradecký kraj dnes zasáhl silný vítr. Hasiči v celém kraji měli do 17:00 přes 120 výjezdů k událostem souvisejícím s poryvy větru. Nejčastěji zasahovali...

24. září 2025  18:21,  aktualizováno  18:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražští lídři sněmovních voleb 2025: Kdo kandiduje a co slibuje? Shodnou se na levnějším bydlení

Už jen za necelé dva týdny začnou sněmovní volby 2025. Podívejte se, kteří kandidáti osmi největších stran chtějí v Praze získat váš hlas. Jakou politickou kariéru mají za sebou a co chtějí ve...

24. září 2025  19:29

Libeňský most se nesmí zbourat, potvrdil Mlsna. Projekt na postavení repliky zastaven

Pražská Technická správa komunikací (TSK) nesmí zbourat historický Libeňský most a postavit jeho repliku. Předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna (ÚOHS) potvrdil původní rozhodnutí svých úředníků,...

24. září 2025  19:02,  aktualizováno  19:02

Jeskyně, vodopády i dávná historie. Objevte klenot Kalábrie, Itálie totiž umí okouzlit i na podzim

Itálie rozhodně není jen o horkém písku na plážích nebo o zasněžených svazích Alp. Kdo má rád přírodu, historii a trochu dobrodružství, může vyrazit třeba na podzim do horských městeček na jihu země....

24. září 2025

Zrcadlová kaple Klementina představuje vzácné rukopisy Kosmovy kroniky

Odhalit tajemství Kroniky Čechů učeného děkana svatovítské kapituly Kosmy lze nyní v Zrcadlové kapli v areálu Klementina. Od čtvrtka 25. září zde totiž začíná výstava s názvem Nejstarší rukopisy....

24. září 2025  18:42,  aktualizováno  18:42

V Domažlicích kvůli kauzám odvolali z rady exstarostu Macha

Domažlické zastupitelstvo odvolalo z rady města bývalého starostu Miroslava Macha (Sdružení pro město Domažlice). Důvodem je jeho obvinění v kauzách Kulturního centra Plzeňského kraje a rekonstrukce...

24. září 2025  18:12,  aktualizováno  18:28

Čestné občanství v Trutnově obdrží válečný veterán Josef Svoboda

Čestným občanem města Trutnova se stane účastník bojů 2. světové války Josef Svoboda, jenž v březnu oslavil 99. narozeniny. Město nejvyšší možné ocenění udělí po čtrnácti letech, na poslední schůzi...

24. září 2025  17:45

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Jen třicet procent stromů smrky. Na Jihlavsku obnovují lesy po kůrovci

Kůrovcovu kalamitu na Jihlavsku se podařilo utlumit, lesy se pomalu zotavují. Lesníci nově vysazují porosty tak, že jen pouze třicet procent z nich tvoří smrky. Zbytek jsou převážně listnaté dřeviny.

24. září 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Slezské divadlo Opava zahájí 220. sezonu galakoncertem

Slezské divadlo Opava zahájí 220. sezonu galakoncertem. Zazní na něm části oper, operet i muzikálových inscenací ze současného dto i připravovaného repertoáru....

24. září 2025  15:53,  aktualizováno  15:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.