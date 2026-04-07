Klíště číhá hlavně v parku. Lidé neřeší prevenci, očkovaných Pražanů je minimum

Jana Sobíšková
  16:02aktualizováno  16:02
Aktivita klíšťat s teplejším počasím stoupá, parazité jsou také rok od roku nakažlivější. A to i v hlavním městě – encefalitidou se letos nakazili už čtyři Pražané, za celý loňský rok jich onemocnělo dvacet.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Údaje o nákaze lymskou boreliózou jsou kvůli loňské změně systému hlášení onemocnění do registrů hygienické služby nespolehlivé.

Nemocnost v Praze je podle hygieniků sice nižší než v jiných krajích republiky, jejich zkušenosti z terénu ale ukazují na nebezpečí v zeleni města.

„Naše data získaná při sběru klíšťat potvrzují vysokou míru promořenosti klíšťat proti lymské borelióze přímo v pražské zeleni. Parky a lesoparky vytvářejí specifické mikroklima, kde se klíšťatům mimořádně daří, a riziko nákazy je tak pro obyvatele metropole reálné již při běžné procházce,“ řekla Martina Marešová, ředitelka protiepidemického odboru Hygienické stanice hl. m. Prahy. První jarní měsíc je podle ní z epidemiologického hlediska kritickým zlomem.

„S rostoucími teplotami evidujeme první případy infekcí. Klíčem k ochraně zůstává očkování proti encefalitidě a včasná repelentní ochrana s důkladnou kontrolou po návratu z přírody,“ dodala.

Pražané ale tuto prevenci zanedbávají – proočkovaných proti klíšťové encefalitidě je jen 13 procent obyvatel.

Nemoc lidé podceňují

„Přibližně každý třetí pacient s klíšťovou encefalitidou je přesvědčený, že klíště přisáté neměl, popřípadě že na něj klíšťata nejdou a že se ho toto riziko tedy netýká,“ upozornila Dita Smíšková z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a FN Bulovka.

Je ale důležité se mít na pozoru, encefalitidu přenášejí i mladší vývojová stadia klíšťat, která jsou maličká, průhledná a člověk si vůbec nevšimne, že na něm bylo přisáté.

„Zatímco u boreliózy můžeme přenosu zabránit včasným odstraněním klíštěte, protože přechod borelií do krve trvá řadu hodin a počáteční bakterie jsou nejspíše méně patogenní, u klíšťové encefalitidy toto bohužel neplatí. Tam stačí i několik minut nebo maximálně desítek minut, aby došlo k nákaze,“ řekla Smíšková.

Klíšťovou encefalitidou se mohou nakazit i očkovaní. Netuší, že nejsou chránění

Nemoc se může projevit individuálně. Děti mívají lehčí průběh meningitidy, postižení mozkových obalů. „I u těchto pacientů ale často vídáme obtíže, které přetrvávají řadu týdnů, někdy i měsíců,“ podotkla Smíšková.

Zdravý dospělý člověk dostane typicky meningoencefalitidu, kdy už je zasažena i mozková tkáň. „Znamená to poruchy vědomí, třes, zmatenost, poruchu rovnováhy, řeči, obrnu hlavových nervů a podobně,“ poukázala Smíšková.

Hrozí dlouhodobé potíže

Nejrizikovější skupinou jsou senioři a lidé chronicky nemocní nebo oslabení. Právě je ohrožuje nejzávažnější forma onemocnění – encefalomyelitida.

„Ta se nejčastěji projeví obrnami končetin nebo takzvaným bulbárním syndromem, při kterém jsou zasažena životně důležitá centra a hlavové nervy zodpovědné například za dýchání a polykání. Prvními příznaky bývá chrapot, poruchy polykání nebo neschopnost efektivně odkašlávat. Tento stav se může rychle zhoršovat a pacient skončí na umělé plicní ventilaci,“ popsala lékařka. Dodala, že těžké formy nemoci mohou postihnout i zdravého pacienta.

Klíšťata nesplachovat, ve vodě přežijí a mají blízko k intimním partiím, říká vědec

Encefalitida může mít také dlouhodobé následky, kterých je zřejmě více, než lékaři dosud předpokládali.

„Nejde pouze o poruchy hybnosti nebo obrny. Vedle toho existuje i takzvaný postencefalitický syndrom, který může zahrnovat jak zhoršení sluchu, tak i subjektivní potíže. Ty nejsou vždy snadno měřitelné, ale pacienty mohou trápit velmi dlouhou dobu a výrazně ovlivňovat kvalitu jejich života,“ řekla infektoložka. Lidé se podle ní více obávají lymské boreliózy, proto na Bulovce porovnali komplikace obou nemocí.

U boreliózy je časté ochrnutí lícního nervu, které postupně odezní, přetrvá u pěti procent pacientů. U klíšťové encefalitidy má více než třetina pacientů obtížné ochrnutí nervů i rok po prodělané infekci.

Léčba encefalitidy prakticky není k dispozici. „Pacientům můžeme nabídnout pouze léčbu zaměřenou na mírnění projevů onemocnění. Nejdůležitější, co jim ale nabídnout můžeme, je lepší ochrana před nemocí – tedy očkování,“ uzavřela Smíšková.

Klíšťová encefalitida

  • Na virové onemocnění mozku a mozkových blan neexistuje specifická léčba, lékaři pouze zmírní jeho příznaky.
  • Očkování lze zahájit kdykoli během roku. Pro rychlé zajištění ochrany existuje zrychlené očkovací schéma, které nastaví lékař.
  • Základní očkování je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění od 50 let věku; ostatní mohou získat příspěvek v rámci preventivních programů zdravotních pojišťoven.

Zdroj: Katedra parazitologie, Přírodovědecká fakulta UK

29. května 2023

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Tah z Brna do Znojma uzavřel střet autobusu a tří aut, zranilo se několik lidí

Nehoda u Oleksovic na Znojemsku zablokovala hlavní tah z Brna do Znojma. (7....

Srážka autobusu se třemi osobními vozy po poledni zcela zablokovala hlavní tah z Brna do Znojma. Podle prvotních informací se řidič autobusu nejspíš plně nevěnoval řízení. Jedna žena byla...

7. dubna 2026  14:22,  aktualizováno  16:34

Fakultní nemocnice Ostrava zkouší novou biologickou léčbu migrén u dětí

Ilustrační fotografie

Mezi tři pracoviště v Česku, která na dětské migrény používají nový druh biologické léčby, se zařadilo i oddělení dětské neurologie Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). To participuje na mezinárodní...

7. dubna 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Obyvatelé Studénky mohou hlasovat o projektech v participativním rozpočtu

ilustrační snímek

Obyvatelé Studénky na Novojičínsku rozhodují o tom, který z projektů na vylepšení veřejného prostoru radnice zaplatí. Lidé poslali tři návrhy, do hlasování se...

7. dubna 2026  14:55,  aktualizováno  14:55

Nymburk má studii prostoru před nádražím, počítá s parkovacím domem pro 360 aut

ilustrační snímek

Před nádražím v Nymburce by měl být v budoucnosti dopravní terminál, parkovací dům pro nejméně 360 aut a moderní veřejné prostranství. Počítá s tím studie na...

7. dubna 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

Praha Na Příkopě

Praha Na Příkopě

V ulici Na Příkopě u Prašné brány je Komerční banka, mimo provoz je tam opuštěné zavazadlo, na místě jsou policisté a pyrotechnik.

vydáno 7. dubna 2026  16:29

AVE začíná opět navážet odpad na čáslavskou skládku, město to chce monitorovat

ilustrační snímek

Společnost AVE odpadové hospodářství začíná po více než ročním přerušení provozu opět navážet odpad na čáslavskou skládku. Její další rozšiřování odmítli loni...

7. dubna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

V Paskově hořela stodola, škoda milion korun, zranil se jeden hasič

ilustrační snímek

Škodu milion korun způsobil v noci na dnešek požár stodoly v Paskově na Frýdecko-Místecku. Hasiči z okolních budov evakuovali pět lidí. Požár se na ně ale...

7. dubna 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Uzavírky a omezení komplikují dopravu v Budějovicích, přes centrum je to o nervy

V pondělí začala demolice mostu Kosmonautů v centru Českých Budějovic na jedné...

Na kole šest minut, pěšky dvacet, ovšem autem či MHD 55 minut. Přesně tolik v úterý ráno trvala cesta dlouhá necelého jeden a půl kilometru ze Sadů k výstavišti v Českých Budějovicích. V krajském...

7. dubna 2026  10:42,  aktualizováno  16:08

Z ateliéru ukradli sochy autora Pražského metronomu. Asi mysleli, že jsou bronzové

Sochy z kované oceli vysoké zhruba 40 a 60 centimetrů.

Zloději vykradli bývalou márnici, která sloužila věhlasnému sochaři a autorovi Pražského metronomu Vratislavu Karlu Novákovi jako ateliér. Z jeho někdejší dílny v jabloneckých Rýnovicích zmizely v...

7. dubna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Klíště číhá hlavně v parku. Lidé neřeší prevenci, očkovaných Pražanů je minimum

ilustrační snímek

Aktivita klíšťat s teplejším počasím stoupá, parazité jsou také rok od roku nakažlivější. A to i v hlavním městě – encefalitidou se letos nakazili už čtyři Pražané, za celý loňský rok jich onemocnělo...

7. dubna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Konečně úleva pro motoristy ze sídliště, Pardubice chystají dva parkovací domy

V pardubické ulici Družby není kde zaparkovat, řidiči nechávají auta na...

Pardubický magistrát chce u hypermarketu Kaufland v Polabinách postavit parkovací dům. Má přispět k řešení nedostatku parkovacích míst na sídlišti. Sloužit bude návštěvníkům obchodu, zaměstnancům i...

7. dubna 2026  16:02

Opozice v Ostrově na Karlovarsku se obrátila na ÚOHS kvůli zakázce na záhony

ilustrační snímek

Kvůli tři roky staré zakázce na úpravu záhonů podali opoziční zastupitelé v Ostrově na Karlovarsku podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)....

7. dubna 2026  14:29,  aktualizováno  14:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.