VIDEO: „Přihopsal do věznice sám a dobrovolně.“ Druhý uprchlý klokan je zpět

Dva klokani se společně podhrabali z výběhu minulou sobotu a zatímco jeden byl brzy zpět ve věznici, druhý se po celý týden sice pohyboval v její blízkosti, ale nedařilo se ho odchytit.

„Dnes přihopsal do věznice sám a dobrovolně, následně jej odsouzení a chovatel lapili do volejbalové sítě a ve sklopci přenesli do výběhu k druhému klokanovi,“ uvedla věznice.

Jiřická věznice funguje jako takzvaná otevřená, je v ní chovatelský koutek, v němž je kromě klokanů několik dalších zvířat. Zvířata jsou významným terapeutickým prvkem pro odsouzené.

Klokany ve věznici chovají od roku 2018. Přítomnost zvířat posiluje u odsouzených například smysl pro zodpovědnost.