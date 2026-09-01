VIDEO: Nová klouzačka na Julisce je nejdelší v Praze, malé děti na ni ale nesmí

„Je to bezkonkurenčně nejdelší svahová klouzačka v Praze a jedna z nejdelších v republice,“ oznámil radní pro životní prostředí a klima Petr Palacký.
Celý projekt stál 3,8 milionu korun, první nadšenci se svezli v první školní den odpoledne.
„Přivedli jsme do České republiky koncept dobrodružného hřiště, proto teď umísťujeme tuhle svahovou klouzačku pro menší i velké,“ dodal Palacký.
Na klouzačku může každý, kdo měří alespoň 120 centimetrů, není tedy určená malým dětem. Vždy je nutné, aby se klouzal pouze jeden člověk.
„Nezaseknu se tam? Vážně ne. Klouzačka sviští fakt rychle. Rychlost samozřejmě můžete ovlivnit, jednak nohama, jednak třeba tím, jak moc klouzavé si na sebe vezmete kalhoty,“ radí radní.
Klouzačka bude otevřená každý den, zavírat se bude pouze na noc, dále v době, kdy teploty klesnou pod 4 stupně a nebo během větších dešťů.