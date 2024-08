Dakarská škodovka míří do muzea. K vidění bude od října v Praze

„Čtyři roky závodění s tímto pro nás ikonickým vozem jsou nepopsatelnou zkušeností. Jsem rád, že škodovka udělala mnoha lidem obrovskou radost. Koneckonců tento vůz z Československa znají celé generace. Letošní závod, který jsem s ní v lednu jel, měl ale i krásný cíl, a to podpořit Centrum Paraple. Bylo skvělé, když jsem mohl potkat například pana Svěráka a předat vozíčkářům více než milion korun, které se nám s týmem podařilo vybrat,“ řekl závodník Ondřej Klymčiw.

Organizátoři slavné rallye zařadili kategorii Klasik, jež je vypsaná pro historické vozy, do závodu poprvé v roce 2021. Klymčiw byl hned u premiéry, a přestože pořádně nevěděl, do čeho jde, skončil devatenáctý.

Své umístění s postupem času a zkušeností vylepšoval, letos obsadil celkové 24. místo. V osmé etapě to dokonce vypadalo, že si sáhne na zlato, ale vůz zradila elektroinstalace a redukční ventil.

Automobilový jezdec Ondřej Klymčiw ve voze Škoda 130 LR, se kterým jel závod Rallye Dakar.

„Byla to škoda, ale to je Dakar. O náš vůz projevilo zájem Národní technické muzeum, kde bude vystaven v zimních měsících, pravděpodobně od začátku října. Vůz s historií, ale i ukázkou práce, která byla potřebná ke stavbě závoďáku, se ukáže návštěvníkům v celé své kráse. Seznámí se tak s náročnou stavbou, kde se doslova vše muselo vymýšlet, protože Škoda Dakar nejela, a tak nebyla žádná zkušenost s tímto závodem v náročném prostředí,“ dodal Klymčiw.

Škodovka v Národním technickém muzeu

Závodník chce představit vůz i mladším generacím. Umístěn bude v hlavní expozici Doprava. Pomalovali ho žáci základní školy v Přelouči. Ty podpořil částkou 90 tisíc korun při dražbě své závodní přilby. „Děti držely palce, škodovka je pomalovaná a za utržené peníze je škola vezme na pěkný výlet. Byla to odměna, za jejich fandění jsem zase já mohl udělat něco pro ně a tuto myšlenku jim předat, konání dobra,“ dodal závodník.

Klymčiw se nyní chystá na příští závod Dakar Rallye, který bude již 47. a šestý v řadě v Saúdské Arábii. V lednu příštího roku se na startu neukáže se škodovkou, ale jiným vozem, který představí veřejnosti 5. září.

„Shodou okolností bude Centrum Paraple slavit třicet let. A právě třicet let bude i vozu, se kterým budu startovat. Tentokrát bych měl vyrovnat síly, bude to minimálně stejně odolné auto jako soupeřů, a tak se už nestane, že nás zastaví lehce pískem zafoukaný kámen,“ přiblížil novinku, se kterou se postaví na startovní čáru v Saúdské Arábii.

I tentokrát závodník podpoří vozíčkáře, dává si za cíl vybrat minimálně stejně jako v posledním ročníku, tedy milion korun. Nejlépe však milionů rovných pět. A jaké má ambice? „Ambice jsou jasné. Vyhrát. A ne jen svoji kategorii nebo třídu, ale stoupnout si na bednu na nejvyšší stupeň,“ představil smělé plány redakci iDNES.cz závodník, který Dakar začínal na motorce a dvakrát se těžce zranil.