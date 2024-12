Koalice v Praze 5 ztratila většinu. Pirátský radní Rattay rezignoval

„Po důkladném zvážení a ve snaze zachovat svou odpovědnost vůči městské části Praha 5 a jejím obyvatelům, jsem se rozhodl vystoupit ze zastupitelského klubu Piráti Praha 5 a následně jsem i rezignoval na funkci radního,“ sdělil Rattay.

„Z funkce člena Rady městské části Praha 5 odcházím z následujících důvodů: Netransparentní jednání představitelů současné koalice, a to jak uvnitř koalice, tak vůči opozici a veřejnosti. Neakceschopnost koalice při řešení zásadních otázek trápících městskou část Praha 5 – bezpečnost, školství, doprava, veřejný pořádek. Dlouhodobě přetrvávající vnitřní neshody mezi koaličními subjekty i jednotlivci v koalici,“ stojí v Rattaově rezignačním dopisu, který má ČTK k dispozici.

Starostka Prahy 5 Radka Šimková (Praha 5 Sobě) řekla, že Rattayovy důvody považuje za zástupné. „Je to politikaření. Jeho rezignace přichází ve chvíli, kdy eskalují problémy kolem agendy bytů, kterou měl v gesci,“ uvedla Šimková. Přiznala že jednala o podpoře s klubem TOP 09, avšak bez výsledku.

Zastupitelský klub Pirátů vyzval Rattaye ke složení mandátu, protože byl zvolen na jejich kandidátce, ale stranu už nezastupuje. „Jednání kolegy Rattaye nás nemile překvapilo a lidsky zklamalo. Dneska jsme mu písemně adresovali výzvu k složení mandátu. Jeho reakci v tuto chvíli nemáme,“ řekl předseda klubu Karel Bauer (Piráti).

Důvodem Rattaye k rezignaci podle něj byly dlouhodobé neshody. Opozice tvořená ODS, TOP 09, ANO a Starosty tak má na úterním jednání šanci dosavadní radu odvolat. Koalice měla nejtěsnější možnou většinu 21 ze 41 zastupitelů.

Právě tato sestava doplněná o hnutím Strana nezávislých občanů Prahy 5 (SNOP 5) totiž vládla v Praze 5 mezi lety 2019 a 2022 poté, co ODS vypověděla koaliční smlouvu s Piráty, SNOP 5 a ANO a byl odvolán pirátský starosta Daniel Mazur, který je momentálně radním pro IT na magistrátu.

Následující tři roky Prahu 5 vedla poslankyně Renáta Zajíčková (ODS). Pokud v úterý skutečně dojde k odvolání starostky Radky Šimkové (Praha 5 sobě) a její rady, bude to již druhé odvolání z toho křesla od komunálních voleb v roce 2022.

V září loňského roku se totiž koalice rozhodla Šimkovou nahradit starostu Jaroslava Pašmika (Praha 5 sobě). Podle Prahy 5 sobě to bylo strategické rozhodnutí, Šimková jakožto právnička měla pomoci vyvést radnici z nevýhodných právních závazků a řešit některé vleklé kauzy.

Zastupitelstvo Prahy 5 se má sejít v úterý dopoledne. Na programu schůze má například rozpočet na příští rok. Šimková počítá s tím, že může padnout návrh na odvolání radních. „Opozice se chce vrátit do stavu, jak to bylo před volbami. Drží pohromadě, budou mít 21 hlasů. Za nás mohu říct, že uděláme pro městskou část to nejlepší, co bude v našich silách,“ dodala Šimková.

Rattay je zastupitelem Prahy 5 od roku 2018. V roce 2017 působil jako tajemník poslaneckého klubu Pirátů. Několik let byl místostarostou obce Svatý Jan pod Skalou. Působil v nevládní organizaci Oživení, kterou několik let řídil.