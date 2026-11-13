V Berouně by místo domluvené dvoukoalice Berouna sobě a Společně pro Beroun mohla vzniknout trojkoalice, která by zahrnovala i Nezávislé Berouňáky. Znamenalo by to návrat k původní variantě, o níž se mluvilo po volbách, řekl dnes ČTK lídr uskupení Společně pro Beroun Petr Horák. Volební jedničky Berouna sobě a Nezávislých Berouňáků Barbora Skálová a Antonín Marx se dnes k vývoji povolebních jednání nechtěli vyjadřovat.
Vítěz voleb Beroun sobě uzavřel koalici se Společně pro Beroun, které skončilo na druhém místě. Na pondělním ustavujícím jednání však zastupitelé nové vedení nezvolili, na Horákův návrh jednání přerušili. Důvodem byl údajný střet zájmů Kristýny Kymličkové navržené do rady města za Beroun sobě. Kymličková podle Horáka pracuje pro developera, přitom by měla mít na starosti územní rozvoj a investice. Její manžel je podle Horáka navíc zodpovědný za řízení staveb ve firmě, která měla v Berouně na starosti několik významných staveb.
Horák navrhl přerušit jednání, aby byl čas na doladění koaliční smlouvy, zasedání by mělo pokračovat 23. listopadu. Lídryně Berouna sobě a dosavadní kandidátka Skálová nařčení ze střetu zájmů Kymličkové odmítla, podle ní šlo o záminku, aby už dohodnutá dvoukoalice padla.
Horák míní, že přerušení jednání je standardní věcí a zástupci Berouna sobě na něj zareagovali zbytečně dramaticky. Poukázal na to, že podobně bylo přerušeno i ustavující zasedání pražských zastupitelů. Uskupení Společně pro Beroun podle Horáka nemělo potřebu koaliční smlouvu zpochybňovat, po vyhrocení situace se ale jeho klub dohodl, že je potřeba se vrátit k jednání o možné trojkoalici s Nezávislými Berouňáky. O této variantě se diskutovalo po volbách, nakonec k ní zástupci stran nepřistoupili.
"Nyní je ta situace taková, že začínáme skutečně znova. Včera (ve čtvrtek) proběhlo s Beroun sobě první jednání. Beroun sobě deklaroval, že bude jednat s Nezávislými Berouňáky. Předpokládám, že následující dny přinesou diskusi na téma ustanovení tříkoalice pro Beroun," uvedl Horák. Odmítl zároveň nařčení ze sociálních sítích, že mu šlo o funkci starosty. "Nabídl jsem v rámci uklidnění celé situace, navzdory tomu všemu, co se o mě píše, že nemusím kandidovat na žádnou funkci, ale budu trvat na tom, aby domluvená koalice byla funkční a aby byla dobrým řešením pro Beroun," dodal Horák.
Beroun sobě získal v letošních volbách sedm mandátů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu, Společně pro Beroun skončilo druhé s pěti mandáty. Další v pořadí skončili Nezávislí Berouňáci, kteří mají čtyři zastupitele, ANO získalo tři a Naše Česko i Puls mají po jednom mandátu.
Dosavadní starostka Soňa Chalupová se do zastupitelstva nedostala. Letos na jaře odešla z ODS a byla lídryní Našeho Česka. Občanské demokraty vedl do voleb student Matěj Suchopár, strana v zastupitelstvu nezískala žádný mandát. Chalupová v čele města zůstává do zvolení nového starosty, aby mu mohla funkci řádně předat. Totéž platí pro dosavadní místostarosty.
Komplikace po uzavření koaliční smlouvy se v Berouně objevily i v roce 2018. Nezávislí Berouňáci tehdy odstoupili od dohody o koalici s Berounem sobě, Lepším Berounem a sociální demokracií (ČSSD, nyní SOCDEM). Strany nebyly schopné se domluvit na programových prioritách, podmínkách fungování koaličních vztahů a rozdělení kompetencí v radě. Podle původní dohody se měl stát starostou lídr ČSSD Ondřej Šimon, nakonec zastupitelé zvolili do čela města Chalupovou a koalici vytvořili Nezávislí Berouňáci s ODS, ČSSD a ANO.