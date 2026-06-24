Koalici v Kutné Hoře zmítají podle starosty Seiferta před volbami spory

Koalicí v Kutné Hoře zmítají podle starosty Lukáše Seiferta (ODS) s blížícími se komunálními volbami spory. Příkladem je podle něj dnešní hlasování rady města, která schválila reorganizaci odboru investic a sportu, o níž starosta ani místostarostové dopředu nevěděli. Návrh podle Seiferta odbory zruší a vedoucí pravomoci rozdělí mezi dva lidi. Tajemník Martin Suchánek změny obhajuje, v případě sportu podle něj nešlo o nic nového.
"Návrh organizační změny jsem neviděl, nebyl mi ani poslán a neměl jsem možnost se s ním seznámit, protože byl předložen na stůl k hlasování," řekl Seifert ČTK.
Suchánek poukázal na to, že město už dříve založilo zapsaný ústav pro správu sportovišť, do kterého byli úředníci z odboru sportu převedeni. Na radě se podle něj o tom už několikrát diskutovalo. "Takže to nebyl žádný nový návrh," řekl Suchánek ČTK. V případě investic šlo podle něj o přiřazení k odboru kanceláře města. Radnice podle Suchánka změnami ušetří náklady na dvě vedoucí pozice. Příslušným vedoucím budou nabídnuty referentské funkce.
O návrhu nebyli podle Seiferta dopředu informováni ani místostarostové Josef Viktora (ANO) a Kateřina Špalková (Vize). Zpracovateli byli čtyři radní spolu s tajemníkem. Kteří členové rady a z jakých stran, Seifert ani Suchánek nechtěli říct. "Bylo to napříč politickými uskupeními," řekl Suchánek.
Seifert uvedl, že pro něj bylo dnešní jednání rady snad největším lidským zklamáním za celé volební období. "Tohle rozhodnutí navíc padlo v době, kdy jeden z vedoucích byl na plánované dovolené, druhý seděl o patro níže, přesto zůstal za zavřenými dveřmi. Nemohli obhájit svou práci, nemohli říct jediné slovo. Takové jednání považuji za naprosto neférové, nedůstojné a popírající základní morální principy," zdůraznil Seifert. Suchánek namítl, že starosta mohl vedoucího na jednání rady pozvat.
Napětí a nervozita jsou podle starosty znát spíš v zastupitelstvu, naopak v nejvyšším vedení podle starosty zatím spolupráce funguje dobře. Dvacetitisícové město řídí vítězné ANO s ODS a TOP 09, Alternativou pro Vás a Vizí, dohromady mají v zastupitelstvu 16 z 27 hlasů. V devítičlenné radě města je i zastupitel za KDU-ČSL, přestože lidovci nejsou součástí koalice. Seifert chce na podzim funkci starosty obhajovat.