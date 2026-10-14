Koalici v Nymburce vytvoří čtyři uskupení, finální dohodu chtějí v pondělí

Budoucí koalici v Nymburce vytvoří Starostové s nymburskými demokraty, Rebelky pro Váš Nymburk, TOP 20 – město pro život a ANO 2011. Další uskupení už do ní nepřibudou. Vyjednavači se dnes večer shodli na programovém rámci spolupráce, zbývá jim dohodnout definitivní personální složení rady města. Dohodu chtějí dokončit v pondělí, kdy se mají sejít v kompletním složení. ČTK to řekl lídr uskupení Starostové s nymburskými demokraty Jan Ritter. Čtyři subjekty mají v jednadvacetičlenném zastupitelstvu těsnou většinu 11 hlasů.
"Na dnešním jednání jsme se shodli na programovém rámci a budoucí koaliční spolupráci," uvedl Ritter v písemném vyjádření. Podle něj se ještě musí vyjednavači dohodnout na definitivním personálním složení rady města. Jednání spočívají především v nastavení spolupráce tak, aby vyhovovala všem zúčastněným, dodal.
Vítězné uskupení Nymburk s klidem dosavadního starosty Tomáše Macha tak zamíří do opozice. Mach v pondělí ČTK řekl, že jeho uskupení nenašlo koaličního partnera a v opozici chce postupovat konstruktivně.
Nymburk s klidem získal šest mandátů a zvítězil v komunálních volbách potřetí za sebou. Starostové s nymburskými demokraty mají čtyři mandáty, Rebelky pro Váš Nymburk, TOP 20 – město pro život a SEN pro Nymburk po třech mandátech. ANO a ODS mají po jednom zastupiteli.