Nejsme nápravné zařízení. Kočičí kavárně došla trpělivost, zakázala vstup malým dětem

Petra Miková
  9:42
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Kočičí kavárna Mňauccino v Mladé Boleslavi | foto: Mňauccino - kočičí kavárna Mladá Boleslav

Otevřela teprve nedávno, ale už od příštího pondělí kočičí kavárna v Mladé Boleslavi zakáže vstup dětem do šesti let. Rozhodla se tak její majitelka, které vadí, jak se malí hosté v kavárně chovají.

Děti na kočky šlapaly, běhaly za nimi, budily je a v kavárně křičely, přestože kavárna má pravidla jasně daná.

Po zveřejnění rozhodnutí na sociálních sítích se prý majitelka setkala spíš s pozitivními reakcemi.

„Rodiče vůbec nejsou soudní a chodí sem opravdu s malými dětmi, které se prostě neumějí chovat. Už nám tady dítě šláplo na kočku, děti do nich dloubou, budí je, běhají tady, křičí, i když máme v pravidlech napsáno, že se v kavárně neběhá, že se na kočičky nekřičí,“ vysvětlila důvod opatření iDNES.cz majitelka kočičí kavárny Mňauccino Barbora Šedinová.

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Komentářů pod příspěvkem o zákazu vstupu dětí do kavárny se objevilo mnoho. „Myslím, že 6 let je ještě málo. Z osobních zkušeností bych to zvedl alespoň na 10,“ zní jeden ze souhlasných.

Další poukazuje na selhání rodičů. „Děláte dobře. Dnešní rodiče neumí vychovat děti, aby se slušně chovaly, a když jim řeknete, že děti se nechovají dobře, ještě jsou na vás sprostí. Kdo jde do kočičí kavárny, musí dodržovat pravidla. ... Škoda, že se jim to nemůže ukázat v praxi. To by ti spratci totiž pochopili hned, zas tak hloupí nejsou.“

Pravidla kočičí kavárny

  • Spící kočka se nebudí!
  • Do koček se nedloube, ani se jim nijak neubližuje.
  • Pokud je v pelíšku, chce mít klid.
  • Kočky nepronásledujeme! Když bude chtít přijde sama. Nenutíme je ke kontaktu.
  • Své jídlo si hlídáme.
  • Děti se nesmí pohybovat po kavárně bez dozoru.

Zdroj: Kavárna Mnauccino

Někteří jsou ale proti.

„Děti jsou vždy jen odraz svých rodičů. A je úplně jedno, jestli jsou jim tři nebo deset let. Skoro obden tady na mě vyskakují nové zákazy a příkazy ohledně vaší kavárny. Chtěl jsem k vám vzít svou slušně vychovanou dceru, ale evidentně to asi ani nestihnu,“ reaguje jiný komentář na Facebooku a přidává fotografii z Cimrmanovy Hospody na Mýtince s ikonickou větou „Otevřel si hospodu, ale chodili mu tam lidi.“

Další navrhuje, aby kavárna měla oddělené zóny a mezi hosty se pohybovaly kočky, které kontakt s lidmi vyhledávají.

„Koček je ale celý prostor kavárny, jsou zvyklé tam být a k čemu mi bude kavárna s kočkama v zázemí? Pro děti je prostor oddělený, ale stejně to nestačí, když tam běhají po kavárně a řvou,“ reaguje majitelka.

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Věk dětí tu nově budou u rodičů zjišťovat podle dokladů. „Když to bude od pohledu dvouleté dítě, tak to asi zjišťovat nebudu, ale když to bude takový ten hraniční věk, budeme požadovat jakýkoliv průkaz, kde to budou schopní dokázat,“ dodala majitelka.

A i když bude dítě slavit šesté narozeniny třeba za měsíc, přesto do kavárny nebude moct. „Protože pak by zase někdo mohl přijít, že za dva měsíce a za tři měsíce má narozeniny, a pak kde je ta hranice?“ řekla. Pokud ale bude potřeba, věkovou hranici klidně posune.

Že lidi přestanou chodit? Toho se nebojí

Strach z toho, že do kavárny teď zamíří méně zákazníků, nebo se zákaz promítne do tržeb, nemá.

„Protože vidím i na ostatních lidech, že jim to vadí. Lidé si sem přijdou odpočinout ke kočičkám, a pak nějaké dítě vyloženě celou hodinu řve. I když na to rodiče několikrát upozorníme,“ řekla majitelka.

„Já opravdu nemůžu postavit obsluhu doprostřed kavárny, aby to tady hlídala. My nejsme nějaké nápravné zařízení. Nebudeme tady někomu vychovávat děti,“ řekla Šedinová. Z kavárny už musela i několik lidí vyhodit.

Místní kočky pocházejí z útulku a potřebují klid. Ten rodiče ale často vůbec nerespektují.

„Kdyby to bylo jedno dítě na kočku na den, ale je to dvacet dětí na jednu kočku na den. Opravdu mě mrzí, že to přišlo takhle brzo.“

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Majitelka si myslí, že zákaz vstupu dětí do šesti let kavárně prospěje a bude ji teď naopak vyhledávat jiná skupina lidí.

I další kočičí kavárny už jí prý kontaktovaly. Vyjádřily podporu a že k tomuto kroku přistoupily také.

Co říkáte na opatření kočičí kavárny?

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